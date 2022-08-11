Presente em ato no Pará, em 1977, escritora leva filha ao Largo São Francisco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paraense Ruth Rendeiro, 65, foi com a filha Anaterra, 26, em frente ao Largo São Francisco com saudosismo e desolação. Em 1977, Ruth estava na Universidade Federal do Pará em em um dos atos organizados pelo país.

"Não esperávamos voltar às ruas para pedir democracia. Mas a gente precisa se mobilizar contra tudo o que estamos vivendo novamente", disse a escritora Ruth. "Não é só com manifestos e notas de repúdios que vamos garantir a nossa democracia."