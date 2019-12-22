Prepare-se para a ceia: as dúvidas para discussões políticas no Natal

Sim. Um dos mais recentes casos foi a exclusão da Folha de S.Paulo de licitação da Presidência para assinatura de jornais. O jornal não aparecia em edital do final de novembro que previa a contratação de empresa responsável por oferecer a assinatura dos veículos. Quando anunciou a medida, um mês antes, ele também ameaçou anunciantes do jornal. A tensão não se restringe à Folha de S.Paulo. O presidente ameaçou não renovar a concessão da TV Globo após veiculação de reportagem sobre citação do seu nome na investigação do assassinato de Marielle Franco. "Se o processo não estiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês, e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano e não conseguiram." As emissoras de rádio e TV no Brasil são concessões públicas. A da TV Globo vence em 15 de abril de 2023. A concessão é renovada ou cancelada pelo presidente, e o Congresso pode referendar ou derrubar o ato presidencial em votação nominal de dois quintos das Casas (artigo 223 da Constituição). Segundo lei aprovada no governo Temer, porém, o presidente pode decidir sobre a concessão até um ano antes de ela vencer --ou seja, em abril de 2022, no início do último ano do mandato de Bolsonaro.