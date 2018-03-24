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Aposta

Prêmio principal da Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões neste sábado

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Publicado em 24 de Março de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 13:12
Mega-Sena Crédito: Divulgação
O apostador que acertar sozinho as seis dezenas do concurso nº 2.025 da Mega-Sena pode faturar o prêmio de R$ 25 milhões. O sorteio será feito hoje (24), a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa, Campo Limpo Paulista (SP).
A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.
Clientes da Caixa pode fazer a aposta pelo internet banking. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.
Segundo a Caixa, se apenas uma pessoa levar o prêmio principal e aplicar todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 100 mil em rendimentos mensais. Se preferir, poderá comprar 41 imóveis no valor de R$ 600 mil, cada um, ou 125 carros de luxo.

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