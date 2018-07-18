Preferência por líderes ao Senado dividida entre idades

Magno Malta, Ricardo Ferraço e Amaro Neto Crédito: Amarildo

A pesquisa Futura para o Senado Federal averiguou em quais grupos de eleitores cada um dos pré-candidatos se sai melhor. No quesito faixa etária, Magno Malta (PR) se destaca entre os entrevistados que têm de 25 a 34 anos. Nesse grupo, ele alcança 51,2% das intenções de voto.

Já Ricardo Ferraço (PSDB) tem a preferência de 53% das pessoas com 60 anos ou mais. Já Amaro se sai melhor entre os que têm entre 35 e 44 anos. Se dependesse somente deles alcançaria 45,8% das intenções de voto.

Quando o recorte se dá pela escolaridade, Magno tem o melhor desempenho entre os que cursaram até o ensino médio: 46,5% pretendem votar no republicano. A melhor marca de Ferraço está entre os entrevistados que têm apenas o ensino fundamental. Nesse segmento, ele alcança 50% das intenções de voto. O deputado estadual Amaro Neto (PRB) se sai melhor, assim como Magno, entre os que têm ensino médio, mas conta com um percentual menor: 39,7%.

CLASSE SOCIAL

Sob o aspecto das classes sociais, tanto Magno quanto Ferraço e Amaro têm seus melhores desempenhos individuais no segmento D/E. Mas é Magno quem alcança o maior percentual (47,3% das intenções de voto). Ele também lidera nas classes A/B (com 35,8%) e na C (43,1%).

Entre as regiões pesquisadas, a Grande Vitória escolheu Amaro Neto. Se dependesse apenas dos eleitores dessa região entrevistados pela Futura, o deputado-apresentador de TV alcançaria 49,6% das intenções de voto.

O Sul é reduto de Ricardo Ferraço. Lá, ele tem 51,7%, o maior percentual entre os demais pré-candidatos. Na região central, o tucano também se destaca, fica com 46%.

No Noroeste, quem se sai melhor é Magno. Na região, ele alcança 51%.

Os três nomes que lideram a pesquisa têm intenções de voto bem divididas entre homens e mulheres. Magno tem a preferência de 43,4% dos homens e de 44,1% das mulheres. Quanto a Ferraço, essa divisão fica em 43,4% x 35,8% e Amaro fica em 34,7% a 36,7%.

METODOLOGIA