Prefeitura do Rio deixa de repassar R$ 19 mil para 46 clínicas do SUS

Médico, celular Crédito: Pixabay

Sistema Único de Saúde a que tinha direito no ano passado, a grave situação da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) é apenas a ponta de um iceberg. O GLOBO levantou que administração Crivella, que alega crise financeira, deixou de fazer repasses de recursos da União destinados à saúde pública para outras 45 clínicas e unidades privadas, todas conveniadas ao SUS. O rombo, incluindo a dívida da ABBR, chega a R$ 19 milhões e já compromete o atendimento prestado por essas instituições à população. À míngua, depois de não ter recebido R$ 1,3 milhão da prefeitura relativo a três meses de verbas doa que tinha direito no ano passado, a grave situação da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) é apenas a ponta de um iceberg. O GLOBO levantou que administração Crivella, que alega crise financeira, deixou de fazer repasses de recursos da União destinados à saúde pública para outras 45 clínicas e unidades privadas, todas conveniadas ao SUS. O rombo, incluindo a dívida da ABBR, chega a R$ 19 milhões e já compromete o atendimento prestado por essas instituições à população.





No caso específico da ABBR, já houve um acordo para o acerto das contas em aberto, que envolve ainda a transferência de R$ 3,3 milhões de emendas aprovadas para a entidade por quatro deputados federais, que também não tinha sido feita. Na quarta-feira, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Messina, se reuniu com representantes da ABBR e prometeu pagar parte da dívida com a entidade até segunda-feira. O restante será liberado em 14 prestações.

A informação do município é que, no momento, só há disponibilidade de caixa para quitar débitos com mais uma entidade, o Hospital Mário Kroeff, que atende pacientes com câncer e acumula um passivo com a prefeitura, também relativo a repasses do SUS, de R$ 3 milhões. É o maior débito entre as 46 unidades que estão com o pires na mão.

O problema atinge principalmente clínicas nefrológicas  13 do total das unidades , que atendem pacientes com doenças ou insuficiência renal, muitos dos quais com necessidade de hemodiálise. Também estão na lista clínicas de cirurgia ocular, de ressonância magnética e fisioterapia, entre outras.

FORA DAS PRIORIDADES

Procurada, a Secretaria municipal de Saúde informou que as dívidas foram reconhecidas e entram em fluxo de autorização de pagamento, que ocorre apenas depois de priorização de orçamento. Esses débitos, em alguns casos, entraram no tal fluxo em maio deste ano e até agora não foram pagos.

É o caso da Clínica Nefroclin, em São Cristóvão, que faz hemodiálise. A sócia-diretora, Carmen Villarino, afirma que há quatro meses a prefeitura pediu que fossem emitidas notas para o pagamento da dívida, no valor de R$ 1,15 milhão. Por conta disso, pagou os impostos que recaem sobre a atividade econômica. Teve que desembolsar cerca de R$ 100 mil, e os recursos do SUS não chegaram.

 O dinheiro foi retirado da reserva de caixa que tínhamos para pagar o 13º dos funcionários da clínica. Como não recebemos, não sei o que vou dizer ao meu pessoal  diz ela.

Ela contou que, ao procurar a prefeitura, foi informada de que estava no direito de reclamar, mas que nada poderia ser feito. Carmen afirma que outras clínicas nefrológicas estão em situação ainda pior, porque ficaram com débitos na Receita Federal.

Enquanto esperam a ação da prefeitura, as unidades são obrigadas a apertar o cinto. O diretor da Clínica Gamen, Roger Bonoh, diz que demitiu o pessoal não essencial e cortou gastos extras que traziam um pouco de alegria aos pacientes.

 Dávamos cestas básicas para os pacientes mais carentes e organizávamos festinha de aniversário para as crianças que fazem hemodiálise aqui. Agora, não temos condições de fazer mais nada.