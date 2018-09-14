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À míngua

Prefeitura do Rio deixa de repassar R$ 19 mil para 46 clínicas do SUS

Rombo já compromete o atendimento prestado por essas instituições à população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 10:27

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 10:27

Médico, celular Crédito: Pixabay
À míngua, depois de não ter recebido R$ 1,3 milhão da prefeitura relativo a três meses de verbas do Sistema Único de Saúde a que tinha direito no ano passado, a grave situação da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) é apenas a ponta de um iceberg. O GLOBO levantou que administração Crivella, que alega crise financeira, deixou de fazer repasses de recursos da União destinados à saúde pública para outras 45 clínicas e unidades privadas, todas conveniadas ao SUS. O rombo, incluindo a dívida da ABBR, chega a R$ 19 milhões e já compromete o atendimento prestado por essas instituições à população.
 
No caso específico da ABBR, já houve um acordo para o acerto das contas em aberto, que envolve ainda a transferência de R$ 3,3 milhões de emendas aprovadas para a entidade por quatro deputados federais, que também não tinha sido feita. Na quarta-feira, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Messina, se reuniu com representantes da ABBR e prometeu pagar parte da dívida com a entidade até segunda-feira. O restante será liberado em 14 prestações.
> 500 pacientes com HIV sem médico no Hucam
A informação do município é que, no momento, só há disponibilidade de caixa para quitar débitos com mais uma entidade, o Hospital Mário Kroeff, que atende pacientes com câncer e acumula um passivo com a prefeitura, também relativo a repasses do SUS, de R$ 3 milhões. É o maior débito entre as 46 unidades que estão com o pires na mão.
O problema atinge principalmente clínicas nefrológicas  13 do total das unidades , que atendem pacientes com doenças ou insuficiência renal, muitos dos quais com necessidade de hemodiálise. Também estão na lista clínicas de cirurgia ocular, de ressonância magnética e fisioterapia, entre outras.
FORA DAS PRIORIDADES
Procurada, a Secretaria municipal de Saúde informou que as dívidas foram reconhecidas e entram em fluxo de autorização de pagamento, que ocorre apenas depois de priorização de orçamento. Esses débitos, em alguns casos, entraram no tal fluxo em maio deste ano e até agora não foram pagos.
> Golpistas ligam para filho de paciente pedido R$ 2 mil em Vila Velha
É o caso da Clínica Nefroclin, em São Cristóvão, que faz hemodiálise. A sócia-diretora, Carmen Villarino, afirma que há quatro meses a prefeitura pediu que fossem emitidas notas para o pagamento da dívida, no valor de R$ 1,15 milhão. Por conta disso, pagou os impostos que recaem sobre a atividade econômica. Teve que desembolsar cerca de R$ 100 mil, e os recursos do SUS não chegaram.
 O dinheiro foi retirado da reserva de caixa que tínhamos para pagar o 13º dos funcionários da clínica. Como não recebemos, não sei o que vou dizer ao meu pessoal  diz ela.
Ela contou que, ao procurar a prefeitura, foi informada de que estava no direito de reclamar, mas que nada poderia ser feito. Carmen afirma que outras clínicas nefrológicas estão em situação ainda pior, porque ficaram com débitos na Receita Federal.
Enquanto esperam a ação da prefeitura, as unidades são obrigadas a apertar o cinto. O diretor da Clínica Gamen, Roger Bonoh, diz que demitiu o pessoal não essencial e cortou gastos extras que traziam um pouco de alegria aos pacientes.
 Dávamos cestas básicas para os pacientes mais carentes e organizávamos festinha de aniversário para as crianças que fazem hemodiálise aqui. Agora, não temos condições de fazer mais nada.
Em nota, a Secretaria de Saúde atribuiu as dificuldades à crise fiscal e às restrições no orçamento de 2017 devido à queda na receita.

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