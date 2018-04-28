Prefeitura de SP é acusada de fazer propaganda política em livros

Página do livro traz imagens de campanhas institucionais Crédito: Reprodução

A circulação de uma série de imagens de livros didáticos da prefeitura de São Paulo, com a acusação de que a administração municipal poderia estar utilizando o material para fazer propaganda política, levou o secretário de Educação, Alexandre Schneider a se manifestar sobre o caso. As fotos mostram peças publicitárias da gestão de João Doria (PSDB) em exercícios dos livros do ensino fundamental, além de decretos do prefeito e projetos de vereadores.

"O movimento 'Escola sem Partido' não é apenas um coletivo de direita. Hoje, tivemos um exemplo de que a tentativa de censura não é privilégio de um campo político, mas algo presente na nossa cultura política: o autoritarismo latente", escreveu Schneider em uma publicação no Facebook.

Apesar da crítica do secretário ao movimento Escola sem Partido  que defende a criação de uma lei para coibir o que chama de "contaminação político-ideológica das escolas brasileiras" , durante campanha política, em 2016, o atual prefeito defendeu a proposta.

 Defendo o Escola Sem Partido. Nossos filhos não têm de ter educação política nas escolas  disse Doria, na época.

No "Caderno da Cidade" de língua portuguesa, referente ao 9º ano do ensino fundamental, uma das atividades traz campanhas publicitárias de projetos institucionais como campanhas contra o crack, em apoio ao outubro rosa, contra discriminação racial, uma placa do Museu da Diversidade (que não é da prefeitura), entre outros.

Na publicação, o secretário Alexandre Schneider afirma que na atividade há logomarcas de programas institucionais, inclusive da gestão de Fernando Haddad (PT), além de outros projetos pertencentes a outras esferas, como o Museu da Diversidade. Schneider argumenta que "a ideia é promover a discussão de problemas da cidade e de políticas públicas endereçadas a resolvê-las."

PORTARIA DO PREFEITO

Em outra cartilha do ensino fundamental, em uma das atividades é usada uma portaria emitida pelo prefeito para regulamentar o uso de pronomes de tratamento no âmbito da administração municipal. Também foi o usado o texto de um projeto de lei proposto por Ricardo Teixeira (PV), ex-secretário de Haddad, e Natalini (PV), ex-secretário de Doria, sobre aplicação de multa a quem jogar lixo no chão.

Em relação a essa acusação, o Schneider argumentou que as leis são documentos históricos e devem ser discutidos pelos estudantes, acrescentando:

"Nossos estudantes não vivem em Marte, portanto, é fundamental que discutam atualidades e o que ocorre na cidade em que vivem. Esta é, inclusive, uma diretriz da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo da Cidade."

MANIFESTAÇÕES NO GOVERNO DILMA

A imagens que circulam mostram ainda a página de um cardeno de português do 8º ano que contém um texto sobre as manifestações contra a copa de 2014. O artigo, publicado no site da Agência Pública, cita as reações do governo federal, à época comandado pela presidente Dilma Rousseff, ao movimento. Segundo os críticos ao livro didático da prefeitura, a escolha do texto seria parte de uma campanha de difamação do PT em ano eleitoral.

Nesse sentido, o secretário afirmou que a sequência didática traz outros textos de apoio e discussões relacionadas aos movimentos sociais que foram às ruas em 2013, além de abordar outras questões como a discussão de gênero no futebol.

" É um texto sobre uma reunião de movimentos sociais que, à época, estavam mobilizando as manifestações que questionavam a realização da Copa no Brasil em 2014", escreveu.