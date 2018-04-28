Prefeitura de SP é acusada de fazer propaganda política em livros

A circulação de uma série de imagens de livros didáticos da prefeitura de São Paulo, com a acusação de que a administração municipal poderia estar utilizando o material para fazer propaganda política, levou o secretário de Educação, Alexandre Schneider a se manifestar sobre o caso. As fotos mostram peças publicitárias da gestão de João Doria (PSDB) em exercícios dos livros do ensino fundamental, além de decretos do prefeito e projetos de vereadores.
"O movimento 'Escola sem Partido' não é apenas um coletivo de direita. Hoje, tivemos um exemplo de que a tentativa de censura não é privilégio de um campo político, mas algo presente na nossa cultura política: o autoritarismo latente", escreveu Schneider em uma publicação no Facebook.
Apesar da crítica do secretário ao movimento Escola sem Partido que defende a criação de uma lei para coibir o que chama de "contaminação político-ideológica das escolas brasileiras" , durante campanha política, em 2016, o atual prefeito defendeu a proposta.
Defendo o Escola Sem Partido. Nossos filhos não têm de ter educação política nas escolas disse Doria, na época.
No "Caderno da Cidade" de língua portuguesa, referente ao 9º ano do ensino fundamental, uma das atividades traz campanhas publicitárias de projetos institucionais como campanhas contra o crack, em apoio ao outubro rosa, contra discriminação racial, uma placa do Museu da Diversidade (que não é da prefeitura), entre outros.
Na publicação, o secretário Alexandre Schneider afirma que na atividade há logomarcas de programas institucionais, inclusive da gestão de Fernando Haddad (PT), além de outros projetos pertencentes a outras esferas, como o Museu da Diversidade. Schneider argumenta que "a ideia é promover a discussão de problemas da cidade e de políticas públicas endereçadas a resolvê-las."
PORTARIA DO PREFEITO
Em outra cartilha do ensino fundamental, em uma das atividades é usada uma portaria emitida pelo prefeito para regulamentar o uso de pronomes de tratamento no âmbito da administração municipal. Também foi o usado o texto de um projeto de lei proposto por Ricardo Teixeira (PV), ex-secretário de Haddad, e Natalini (PV), ex-secretário de Doria, sobre aplicação de multa a quem jogar lixo no chão.
Em relação a essa acusação, o Schneider argumentou que as leis são documentos históricos e devem ser discutidos pelos estudantes, acrescentando:
"Nossos estudantes não vivem em Marte, portanto, é fundamental que discutam atualidades e o que ocorre na cidade em que vivem. Esta é, inclusive, uma diretriz da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo da Cidade."
MANIFESTAÇÕES NO GOVERNO DILMA
A imagens que circulam mostram ainda a página de um cardeno de português do 8º ano que contém um texto sobre as manifestações contra a copa de 2014. O artigo, publicado no site da Agência Pública, cita as reações do governo federal, à época comandado pela presidente Dilma Rousseff, ao movimento. Segundo os críticos ao livro didático da prefeitura, a escolha do texto seria parte de uma campanha de difamação do PT em ano eleitoral.
Nesse sentido, o secretário afirmou que a sequência didática traz outros textos de apoio e discussões relacionadas aos movimentos sociais que foram às ruas em 2013, além de abordar outras questões como a discussão de gênero no futebol.
" É um texto sobre uma reunião de movimentos sociais que, à época, estavam mobilizando as manifestações que questionavam a realização da Copa no Brasil em 2014", escreveu.