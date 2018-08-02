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Desastre ambiental

Prefeitura de Mariana autoriza reconstrução de Bento Rodrigues em MG

Subdistrito foi destruído pelo vazamento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, em novembro de 2015; desastre ambiental deixou 19 mortos e 255 famílias sem moradia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:24

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:24

Ruínas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco Crédito: José Cruz | Agência Brasil
A prefeitura de Mariana, em Minas Gerais, emitiu os documentos que liberam o início das obras de reconstrução do subdistrito de Bento Rodrigues, atingido pelo vazamento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. O rompimento da barragem, de propriedade da mineradora Samarco, provocou o deslizamento de um grande volume de rejeitos que destruíram várias construções, deixaram 19 mortos e 225 famílias sem moradia.
O alvará foi assinado nesta quarta-feira (1) pelo prefeito da cidade e autoriza a Fundação Renova, criada para gerir o processo de reparação e compensação socioeconômica e ambiental pelos danos causados pelo rompimento da barragem, a iniciar as intervenções no terreno da Lavoura, área escolhida pela comunidade atingida para o reassentamento.
Segundo a Fundação Renova, a reconstrução começará pela supressão vegetal e terraplanagem do terreno. Para os processos seguintes, que incluem as obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, redes de esgoto, distribuição de água e de energia, além da construção das residências e equipamentos públicos, será necessária nova autorização do governo local.
A entidade estima que as obras ocorram em até 2 anos e, nesse período, cerca de 2 mil empregos possam ser gerados. O processo está sendo supervisionado pelo Ministério Público e pelos atingidos. Cada família que será reassentada está participando da elaboração do projeto arquitetônico das casas a serem reconstruídas.
A reconstrução de Bento Rodrigues também seguirá diretrizes elaboradas com a comunidade e leva em consideração as relações de vizinhança dos atingidos, a memória patrimonial e cultural da cidade e as especificidades do novo terreno.

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