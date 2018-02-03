Prefeitura de Alagoas proíbe hit 'Que Tiro Foi Esse?' no carnaval

A prefeitura da cidade de Joaquim Gomes, em Alagoas, proibiu o hit "Que tiro foi esse", da funkeira Jojo Todynho, de ser tocado durante o carnaval da cidade. Segundo o jornal Correio da Bahia, a medida é para garantir a segurança durante as festividades.
A Polícia Militar da cidade fez uma reunião durante a semana com representantes da prefeitura e dos blocos de rua e fez a solicitação da proibição da música, justificando que o som de tiro presente na música incentiva o uso de armas de fogo.
"A música também incentiva a violência contra a mulher. Todos os dias temos ocorrências com mulheres. A polícia tem a obrigação de proteger a população e evitar o incentivo à violência", explicou em entrevista ao G1 o Capitão Queiroz, da 2ª CPM.
Segundo a prefeitura, a medida é para proteção da população da cidade. Além do hit da funkeira, há outras canções proibidas. O Ministério Público de Estado de Alagoas (MP-AL) expediu uma recomendação na semana passada orientando que músicas consideradas "impróprias" não devem ser executadas.