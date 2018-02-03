Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura de Alagoas proíbe hit 'Que Tiro Foi Esse?' no carnaval
Segurança

Prefeitura de Alagoas proíbe hit 'Que Tiro Foi Esse?' no carnaval

Segundo a PM local, o barulho de tiro presente na música incentiva o uso de armas de fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 23:57

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 23:57

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A prefeitura da cidade de Joaquim Gomes, em Alagoas, proibiu o hit "Que tiro foi esse", da funkeira Jojo Todynho, de ser tocado durante o carnaval da cidade. Segundo o jornal Correio da Bahia, a medida é para garantir a segurança durante as festividades.
A Polícia Militar da cidade fez uma reunião durante a semana com representantes da prefeitura e dos blocos de rua e fez a solicitação da proibição da música, justificando que o som de tiro presente na música incentiva o uso de armas de fogo.
"A música também incentiva a violência contra a mulher. Todos os dias temos ocorrências com mulheres. A polícia tem a obrigação de proteger a população e evitar o incentivo à violência", explicou em entrevista ao G1 o Capitão Queiroz, da 2ª CPM.
Segundo a prefeitura, a medida é para proteção da população da cidade. Além do hit da funkeira, há outras canções proibidas. O Ministério Público de Estado de Alagoas (MP-AL) expediu uma recomendação na semana passada orientando que músicas consideradas "impróprias" não devem ser executadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados