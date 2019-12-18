Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem alta hospitalar

Segundo o boletim médico do hospital, o prefeito deve fazer uma ultrassonografia abdominal e exames de sangue de controle nesta sexta-feira (20). Os médicos também preveem que ele passe por uma nova sessão de quimioterapia no dia 26 de dezembro, quando deve ser novamente internado, já que o procedimento tem duração de 30 horas.

No dia 23 de outubro, o prefeito foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.