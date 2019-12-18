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Saúde

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem alta hospitalar

Ele estava internado desde o dia 11 de dezembro, quando apresentou um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 16:57

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 16:57

Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
O prefeito de São PauloBruno Covas, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (18), do Hospital Sírio-Libanês. Ele estava internado desde o dia 11 de dezembro, quando apresentou um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral. Covas, de acordo com os médicos, está muito bem, podendo exercer as atividades profissionais.
Segundo o boletim médico do hospital, o prefeito deve fazer uma ultrassonografia abdominal e exames de sangue de controle nesta sexta-feira (20). Os médicos também preveem que ele passe por uma nova sessão de quimioterapia no dia 26 de dezembro, quando deve ser novamente internado, já que o procedimento tem duração de 30 horas.

HISTÓRICO

No dia 23 de outubro, o prefeito foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.
Com informações de Agência Brasil

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