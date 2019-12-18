Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem alta hospitalar

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (18), do Hospital Sírio-Libanês. Ele estava internado desde o dia 11 de dezembro, quando apresentou um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral. Covas, de acordo com os médicos, está muito bem, podendo exercer as atividades profissionais.
Segundo o boletim médico do hospital, o prefeito deve fazer uma ultrassonografia abdominal e exames de sangue de controle nesta sexta-feira (20). Os médicos também preveem que ele passe por uma nova sessão de quimioterapia no dia 26 de dezembro, quando deve ser novamente internado, já que o procedimento tem duração de 30 horas.
HISTÓRICO
No dia 23 de outubro, o prefeito foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.
Com informações de Agência Brasil