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Violência

Prefeito de cidade no Piauí é assassinado a tiros neste domingo (28)

José de Ribamar Araújo Filho (PP), conhecido como Zé Filho,  chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 06:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2021 às 06:19
Prefeito de Madeiro, Zé Filho, foi morto a tiros
Prefeito de Madeiro, Zé Filho, foi morto a tiros Crédito: Reprodução/Instagram
O prefeito de Madeiro (230 km de Teresina), José de Ribamar Araújo Filho (PP), conhecido como Zé Filho, foi morto a tiros na tarde deste domingo (28). Ele tinha 43 anos. A informação foi confirmada em nota pelo governo do estado.
De acordo com o comunicado, ele foi atingido por três disparos. Nas redes sociais, o perfil dele informou que ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para um hospital na cidade vizinha, Luzilândia, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda nesta tarde, ele havia publicado vídeos de um jogo de futebol no município que administrava.
Madeiro fica no norte do estado e, de acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais recentes, tem cerca de 8.300 habitantes.
Esse era o primeiro mandato de Zé Filho na prefeitura. Antes, elegeu-se vereador na mesma cidade em 2012 e 2016. O vice-prefeito é Pedro Filho, também do PP.
"O governo determinou às Forças de Segurança do estado todo empenho a fim de identificar e prender os suspeitos o mais breve possível", diz a nota do governo.

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