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Polícia Federal

Prefeito de cidade no interior do Ceará é preso antes de posse e filho assume cargo

Defesa de José Braga Barrozo (PSB) disse, em nota que acusações são 'ações orquestradas' pela oposição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2025 às 05:39

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 05:39

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (1º) o prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), antes de ele tomar posse. O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
No mês passado, o Ministério Público Eleitoral do estado pediu a cassação do prefeito e de seu vice, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), por suposto envolvimento com facção criminosa.
Joel Barroso (PSB) e seu pai, José Braga Barroso (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (CE)
Joel Barroso (PSB) e seu pai, José Braga Barroso (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (CE) Crédito: Divulgação/prefeitobraguinha no Instagram
A Promotoria afirma que a organização teria ameaçado eleitores e apoiadores de um candidato opositor durante as eleições de outubro.
O vice não foi preso, mas foi impedido judicialmente de assumir o município.
Desta forma, o presidente da Câmara Municipal, eleito nesta quarta, passou a ocupar também o cargo de prefeito. Trata-se de Joel Barroso (PSB), filho de José Braga, que foi eleito pela terceira vez consecutiva para chefiar o Legislativo.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do prefeito preso e de seu vice. Em nota encaminhada à imprensa no mês passado, os advogados de José Braga afirmaram que os processos são "ações orquestradas" pelos opositores que saíram derrotados das últimas eleições.
"Alegações semelhantes têm sido apresentadas desde 2020, sempre sem qualquer comprovação", informa trecho da nota.
Braga foi eleito em outubro com 41% dos votos, à frente de três concorrentes. Ele foi escolhido por 11.292 eleitores.

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