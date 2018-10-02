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Comprova

Prédio que desabou em 2012 não aparece em foto de protesto de mulheres

O imóvel apontado em imagens que circulam nas redes sociais, o Edifício Capital, nunca desabou; manifestação aconteceu no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 02:00

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 02:00

É falsa a afirmação que circula no WhatsApp e em rede sociais como Facebook e Twitter de que imagens da manifestação #EleNão que aconteceu no centro do Rio de Janeiro seriam antigas porque um prédio que teria desabado anos atrás estaria visível em algumas fotos. O prédio apontado nessas imagens, o Edifício Capital, entretanto, nunca desabou: o acidente, ocorrido em janeiro de 2012, afetou três prédios vizinhos  Liberdade, Treze de Maio e Colombo , que não aparecem nas imagens do protesto na Cinelândia.
As informações foram verificadas pelo projeto Comprova. Foi liderada por profissionais de Jornal do Commercio e Folha de S. Paulo. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de O Povo, UOL, NSC, Gazeta do Povo e Gazeta Online.
Prédio que desabou em 2012 não aparece em foto de manifestação das mulheres contra Bolsonaro no Rio Crédito: Reprodução
Fotos feitas por veículos como O Globo e Estado de S. Paulo circulam  especialmente no Twitter e no Facebook  com várias versões da mensagem falsa. Uma das mais frequentes diz: "Foto do Globo de Hoje mostrando a Cinelândia cheia... ao fundo o prédio que desabou a seis anos atrás, intacto!!! Kkkk AINDA BEM QUE ELES SÃO BURROS".
Confirmar a veracidade da foto original exige somente uma busca pelas imagens do Google Street View da região. O desabamento ocorreu no dia 25 de janeiro de 2012 na Avenida Treze de Maio, como explica uma matéria da Folha de S.Paulo. Localizado atrás do Theatro Municipal do Rio, o edifício Liberdade tinha 20 andares, e com seu desabamento, também foram ao chão os vizinhos Edifício Treze de Maio e Edifício Colombo, com quatro e dez andares, respectivamente.
As imagens mais antigas do Google Street View são de junho de 2011, e mostram os três prédios como eram antes do desabamento. A próxima atualização, de novembro de 2013, exibe o terreno sem os prédios  mas com a área cercada  e o edifício vizinho, o Edifício Capital, já com a pintura atual. O registro mais recente, de maio de 2016, mostra a região de forma bem mais similar ao que vemos nas fotos divulgadas pelos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.
Algumas das mensagens falsas que viralizaram chegam até a confundir os fundos do Theatro Municipal do Rio com o Edifício Colombo. Entretanto, o prédio ficava na esquina da Av. Treze de Maio com a Rua Manuel de Carvalho, enquanto o teatro está do outro lado da rua.
Os primeiros questionamentos sobre a veracidade das imagens do protesto #EleNão no Rio de Janeiro surgiram logo após a divulgação das fotos pelos veículos jornalísticos. Diversos usuários no Facebook postaram a desinformação, atingindo algumas centenas de compartilhamentos. Até a publicação deste texto, um dos posts que divulgaram a informação falsa no Twitter tinha 1.139 retuítes. Memes com a peça de desinformação foram encontrados pelo Comprova no Monitor do WhatsApp, ferramenta desenvolvida pela UFMG.
O próprio jornal O Globo, um dos alvos das mensagem falsa, desmentiu a informação em seu site. O Boatos.org também contestou os posts que duvidaram das fotos.

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