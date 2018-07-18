Pré-candidatos preveem disputa dura pelas duas vagas no Senado

Magno Malta, Ricardo Ferraço e Amaro Neto Crédito: Amarildo

Com os dois atuais senadores, Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB), largando na frente, de acordo com pesquisa do Instituto Futura, publicada pelo Gazeta Online nesta quarta-feira (17), os demais pré-candidatos avaliam que os percentuais de intenções de voto nulo e de indecisos podem mudar o atual quadro. Nulos e indecisos somam 55,9%. As duas vagas da bancada capixaba no Senado que vão ser preenchidas nestas eleições devem promover uma disputa dura por votos., de acordo com pesquisa do Instituto Futura, publicada pelonesta quarta-feira (17), os demais pré-candidatos avaliam que os percentuais de intenções de voto nulo e de indecisos podem mudar o atual quadro. Nulos e indecisos somam 55,9%.

Para eles, o fato de a campanha ainda não ter começado também contribui para deixar o cenário ainda mais indefinido. Magno e Ferraço, por outro lado, adotam o discurso de gratidão.

"Mais uma rodada de pesquisa com meu nome à frente. Sou grato ao povo capixaba que reconhece minha luta, minhas bandeiras e acompanha meu mandato no Congresso Nacional", escreveu nas redes sociais o senador Magno Malta, comemorando o resultado. O parlamentar do PR aparece com 43,8% das intenções de voto. No levantamento anterior, em abril, contava com 44,7%.

Ferraço também seguiu no mesmo tom de agradecimento. Na pesquisa de abril, o tucano tinha 42,1%; agora, 39,4%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

"Estou muito feliz pelo resultado, que mostra que a população está enxergando o esforço que tenho empreendido no Senado para o povo capixaba e para o país. Estou animado. Quem quer ser campeão não pode olhar adversário. Essa queda é um número mínimo, coisa de margem de erro, que pode variar para lá e para cá. Só vai me dar mais energia ainda", afirmou o senador.

Em terceiro, caso as eleições fossem hoje, o deputado federal Amaro Neto (PRB) foi o pré-candidato que mostrou maior crescimento, passando de 32% para 35,8%  3,8 pontos percentuais, raspando na margem de erro. O parlamentar considera que os concorrentes já estão em pré-campanha, enquanto ele ainda não colocou seu nome a disposição para todos os capixabas.

"Eu só me afastei da TV agora e fiz algumas reuniões da prestação de contas do meu mandato. Não fiz movimento de campanha. Além disso, estamos na pré-campanha, quando a gente começar a apresentar ideias e propostas, aí o jogo muda. Até agora, a pesquisa é só um recall. É como a disputa que tive na Prefeitura de Vitória, a gente pode começar na frente ou atrás na pré-campanha, mas na hora que o jogo começa a história é outra, disse.

INÍCIO DA CAMPANHA

Um pouco mais distante do bloco dos três primeiros, o delegado Fabiano Contarato (Rede) aparece com 10,4% das intenções de voto. Ele vê o resultado de forma positiva e confia em uma adesão maior quando começar a campanha.

"Não sou detentor de mandato como o Magno, o Ricardo, o Amaro e o Majeski, o que me deixa um pouco de fora da mídia. Mas acredito que a gente possa crescer muito dentro da campanha, que o capixaba vai analisar quem faz ou fez algo em prol da sociedade. Meu projeto vai contra a direção da velha política, desta conduta de políticos profissionais que é o que a população tem buscado", projetou.

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB), com 8,5%, também coloca suas fichas no número de indecisos para conseguir crescer nas eleições. O parlamentar pontua que a maior parte dos eleitores deixa para escolher o voto em cima da hora, principalmente os que serão votados para o Senado.

"É uma pesquisa que representa pouco, não tem nada definido. As indicações de voto mostram isso. Há no Brasil uma dificuldade grande de políticos novos conseguirem se fazer conhecer, já que as pessoas não acompanham tanto. Além disso, o Senado é talvez a eleição que mais se distancia no eleitor. Por isso, acho que só vão decidir isso lá na frente."

Já o consultor de segurança Marcos do Val (PPS), que disputa sua primeira eleição, ficou com 6,4% das intenções de voto. Ele afirma que se lançou como pré-candidato pelo apelo da renovação política feita pela sociedade e aposta na sua atuação na área da segurança pública como principal arma para atrair votos.