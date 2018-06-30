Pré-candidatos estão proibidos de apresentar programas de rádio e TV

Um dos deveres fundamentais que cada cidadão brasileiro possui é de ir às urnas Crédito: Elza Fiúza/ABr

A partir de hoje (30), as emissoras de rádio e televisão não poderão transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos às eleições gerais deste ano. A data está prevista no calendário eleitoral, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo a Lei nº 9.504/1997, Artigo 45, Parágrafo 1º, a partir desta data, é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa à emissora e de cancelamento do registro da candidatura.

Your browser does not support the audio element. 8665 - Vinicius Lodi - Pré-candidatos estão proibidos de apresentar programas de rádios e TV - 0.53s - 30-06-18