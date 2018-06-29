Pré-candidatos à Presidência não detalham planos para temas críticos

Os pré-candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) Crédito: Montagem Gazeta Online

Faltando pouco mais de 20 dias do início do período de convenções partidárias, os cinco pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas resistem a apresentar propostas detalhadas do que pretendem fazer na Presidência, caso vençam a disputa. Os planos de governo só devem ser divulgados no período de formalização das candidaturas, que ocorrerá entre 20 de julho e 5 de agosto. Por ora, os políticos esboçam planos genéricos para tratar dos temas mais relevantes e espinhosos, como as reformas econômicas e os projetos para áreas tradicionalmente negligenciadas, como segurança, saúde e educação.

Patinando nas pesquisas, o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, se antecipou aos demais postulantes e divulgou ontem uma lista com 20 diretrizes que integrarão o eixo do seu plano de governo. Mas limitou-se a tópicos genéricos, como infraestrutura, saúde, políticas sociais e defesa. Primeiro colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL) pretende apresentar seu plano de governo apenas no fim de julho.