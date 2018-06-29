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Brasil

Pré-candidatos à Presidência não detalham planos para temas críticos

Propostas só devem ser divulgadas no período de formalização das candidaturas

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 09:51
Os pré-candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) Crédito: Montagem Gazeta Online
Faltando pouco mais de 20 dias do início do período de convenções partidárias, os cinco pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas resistem a apresentar propostas detalhadas do que pretendem fazer na Presidência, caso vençam a disputa. Os planos de governo só devem ser divulgados no período de formalização das candidaturas, que ocorrerá entre 20 de julho e 5 de agosto. Por ora, os políticos esboçam planos genéricos para tratar dos temas mais relevantes e espinhosos, como as reformas econômicas e os projetos para áreas tradicionalmente negligenciadas, como segurança, saúde e educação.
Patinando nas pesquisas, o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, se antecipou aos demais postulantes e divulgou ontem uma lista com 20 diretrizes que integrarão o eixo do seu plano de governo. Mas limitou-se a tópicos genéricos, como infraestrutura, saúde, políticas sociais e defesa. Primeiro colocado nas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL) pretende apresentar seu plano de governo apenas no fim de julho.
Depois de apresentar propostas antes dos adversários na eleição passada, Marina Silva tem dito que não tem pressa para lançar o programa. Ciro Gomes (PDT), por sua vez, também faz mistério sobre o plano de governo e só deve finalizar seu programa no fim do mês. Na campanha de Alvaro Dias (Podemos), o programa deve ficar pronto um pouco antes da convenção. O nome do documento será A refundação da República, mote usado pelo pré-candidato.

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