Pré-candidato ao Senado pela Rede, Contarato não vai à convenção

Rose de Freitas, senadora, e Audifax Barcelos, prefeito da Serra, na convenção da Rede Crédito: Natalia Devens

pré-candidato ao Senado Fabiano Contarato não compareceu à convenção do seu partido, a Rede Sustentabilidade, que ocorreu na noite desta quarta-feira (1º), em Laranjeiras, na Serra. não compareceu à convenção do seu partido, a Rede Sustentabilidade, que ocorreu na noite desta quarta-feira (1º), em Laranjeiras, na Serra.

Segundo o porta-voz da Rede, André Toscano, Contarato teve problemas de ordem pessoal e, por isso, enviou uma procuração, em que mantém sua pré-candidatura. A decisão da convenção foi a de delegar à Executiva Estadual as definições das coligações para deputado estadual e federal, para registrar na Justiça Eleitoral no dia 6 de agosto.

Além do nome de Contarato para a disputa majoritária, o partido tem, no momento, 10 pré-candiatos a deputado federal e 32 a deputado estadual. Mas o número pode ser ajustado de acordo como ficar a costura das chapas proporcionais.

Logo no início da convenção, foi exibido um vídeo de Contarato, em que ele conta sua trajetória pessoal e profissional, e reforça o objetivo de disputar as eleições.

A pré-candidata ao governo e aliada de primeira hora do partido, senadora Rose de Freitas (Podemos), foi recebida com festa pelos redistas e compôs a mesa ao lado do prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede). O presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, também compareceu e reforçou o apoio ao grupo político.

FOCO

Sem a presença de Contarato na convenção, os holofotes de evento ficaram voltados para Rose, que enfatizou a parceria com a Rede, primeiro aliado de chapa.

No discurso, a senadora não fez menção à candidatura de Contarato ou de outros nomes que estariam em sua chapa. Rose imprimiu um tom de paz de amor na fala voltada aos redistas.

Meu grupo político sempre foi o povo votando na urna, eu não desonrei o voto capixaba. No meu coração não tem uma pessoa que eu possa dizer que eu tenha mágoa, raiva, que estou com inimizade. A cultura da paz política tem que prevalecer no Estado do Espírito Santo, declarou.

Assim como na convenção do PSD, no último domingo, Rose preferiu demonstrar cordialidade em relação ao adversário, Renato Casagrande (PSB), e ao governador Paulo Hartung (MDB).

Se perguntarem o que tenho contra o Casagrande? Nada. Mas quero ir mais além. O que eu tenho contra Paulo Hartung? Nada. Ele equilibrou as finanças do Estado. Agora quero devolver esse equilíbrio em forma de investimentos. Não vou deixar de reconhecer o mérito de cada um, mas é possível fazer mais. Nem com uma pistola na minha cabeça eu vou desistir de lutar, disse.

Questionada sobre a ausência de Contarato e as chances de que ele de fato esteja na chapa ao Senado, Rose contou que tinha a informação de que o redista está na Itália há alguns dias, e que hoje haveria uma reunião para tratar do assunto.

Contarato foi procurado, mas não atendeu as ligações.

AMARO

que trocaria a candidatura ao Senado para disputar o cargo de deputado federal, Rose disse não ter participado das decisões. "Foi um pedido do presidente nacional do partido dele. Eu não reforcei. Esse é um assunto interna corporis. Eu gostava muito da ideia dele senador. Amanhã (quinta) deve ter uma reunião para tratar disso". Sobre a mudança de planos de Amaro Neto (PRB),, Rose disse não ter participado das decisões. "Foi um pedido do presidente nacional do partido dele. Eu não reforcei. Esse é um assunto interna corporis. Eu gostava muito da ideia dele senador. Amanhã (quinta) deve ter uma reunião para tratar disso".