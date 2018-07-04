Pré-candidato ao Senado, Datena diz confiar em Geraldo Alckmin

Em pouco mais de um minuto, Datena destacou a "honestidade e simplicidade" do tucano Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação

Depois de subir o tom contra a política de segurança pública do então governador Geraldo Alckmin, hoje presidenciável do PSDB, o apresentador José Luiz Datena (DEM), pré-candidato ao Senado pelo DEM, gravou um vídeo elogiando o tucano. No material, o apresentador rasgou elogios ao ex-governador.

"Eu não tenho muita coisa a falar do Geraldo a não ser que ele é um baita cara modesto. É um cara em que eu confio de verdade, mesmo. É um cara que trabalha como você, é um cara que luta por você. Como eu confio nele, confie também", disse Datena, em vídeo que será usado pela campanha de Alckmin.

Em pouco mais de um minuto, Datena destacou a "honestidade e simplicidade" do tucano. "A gente está precisando disso na política brasileira. Gente com honestidade, com simplicidade, gente como você, porque a maioria desses caras que está por aí não te representa, absolutamente. Ele, não. Ele é um de vocês, que está na política batalhando por você há tanto tempo", diz o apresentador.

Em tom de brincadeira, ao voltar a falar sobre a simplicidade do pré-candidato à Presidência, Datena brincou: "Ele tem só dois pares de sapato que não troca há uns 200 anos".

Datena tem apoio do ex-prefeito João Doria, pré-candidato ao governo paulista pelo PSDB. O vídeo faria parte de uma estratégia para reforçar uma aproximação entre Doria e Alckmin. os dois estão acertando também uma agenda conjunto de compromissos.