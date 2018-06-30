Pré-campanha mais livre só não libera pedir voto

Outdoor em apoio a Bolsonaro instalado em Vila Velha foi retirado em janeiro Crédito: Marcelo Prest

Você já deve ter se deparado por aí com o adesivo que estampa o nome de um certo pré-candidato à Presidência da República e também pode ter notado como são frequentes as visitas de postulantes ao Palácio do Planalto ao Espírito Santo, isso sem contar as andanças dos pré-candidatos ao governo do Estado. Mas a campanha, oficialmente, só começa em 16 de agosto. Após a minirreforma eleitoral, em 2015, no entanto, a pré-campanha ficou mais solta. O que é proibido é o pedido explícito de voto.

Em relação a 2014, a campanha tem menor tempo de duração. Na TV e no rádio, o horário eleitoral  que começa em 31 de agosto  passou de 45 para 35 dias. Assim, a própria legislação, votada pelo Congresso, resolveu facilitar a busca de votos. Mas a linha que divide o que pode e o que não pode é tênue. Afinal, é possível pedir voto sem nem pronunciar a palavra voto. Basta ter um pouco de malemolência e, isso, os políticos, em geral, têm.

Como ficou mais difícil enquadrar a prática de campanha antecipada, no entanto, até as denúncias em relação a isso diminuíram. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), em 2014 houve 23 denúncias sobre propaganda antecipada, referentes a episódios ocorridos até junho. Este ano foram duas, ambas extintas por falta de provas.

OUTDOOR

Houve a determinação para a retirada de um outdoor do pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), em Vila Velha, em janeiro. Mas o caso, de acordo com o TRE, foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e computado em Brasília. A utilização de outdoor como veículo de propaganda eleitoral é proibida até durante a campanha propriamente dita. Mas o questionamento em relação a essas peças pelo Brasil encontrou diferentes decisões, a depender de quem julga o caso. Em algumas cidades, o outdoor ficou lá, não havendo o entendimento de que era um veículo de divulgação eleitoral. Não havia pedido explícito de voto.

Mas há controvérsias por todo lado. Juiz do TRE, Rodrigo Júdice, por exemplo, avalia que os adesivos constatados em carros de passeio poderiam ser enquadrados como campanha antecipada. Me parece propaganda antecipada. Implicitamente, tem um pedido de voto, na minha opinião. Tem que identificar o condutor, ter uma denúncia para que os adesivos sejam retirados, mas precisa haver uma provocação, afirma. Não julgamos nenhum processo alegando que determinado pré-candidato teria pedido votos implicitamente. Então não tem como dizer qual é a jurisprudência, como iríamos interpretar, complementa Júdice.

Já a procuradora regional eleitoral no Espírito Santo, Nadja Machado Botelho, diz que essa, em tese, não é uma conduta a ser proibida. Não tem como responder abstratamente. Tem adesivos que são manifestação privada da preferência do eleitor. Não posso impedir a manifestação silenciosa dos eleitores. Essa propaganda não é vedada, pontua.

Que mal tem?

Que mal haveria, no entanto, em verbalizar algo que já está subentendido? Só não pode ter pedido expresso de voto e dizer que é candidato, mas pode fazer uma série de coisas (como divulgar a pré-candidatura e exaltar qualidades pessoais). Isso é ridículo. E não há problema em pedir voto. Estamos acostumados a achar que política é uma coisa feia, e não é. O país vive estes problemas por causa disso. O ideal é permitir a campanha e criar balizas para não virar selvageria em relação aos gastos, afirma o advogado eleitoral Danilo Carneiro, ex-juiz do TRE.

E é justamente no quesito gastos que o calo aperta. As despesas dos pré-candidatos não contam com o controle e a transparência exigidos na campanha oficial. E já se sabe (como a Lava Jato demonstrou) que até nesse período o controle não tem sido suficiente.

ENTENDA

Campanha eleitoral

A campanha eleitoral começa, oficialmente, em 16 de agosto. Poderão ser realizados, por exemplo, comícios, carreatas, caminhadas e distribuição de material gráfico. Pedidos explícitos de voto estarão liberados.

Horário eleitoral

O horário eleitoral na TV e no rádio, somente a partir 31 de agosto.

Até lá...

Minirreforma

Após a minirreforma eleitoral, de 2015, várias condutas que antes eram consideradas propaganda antecipada estão liberadas.

Está liberado

Exemplos do que pode ser feito neste período: menção à pretensa candidatura; exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos; pedido de apoio político e divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver; participação em entrevistas e debates.

Não é permitido

Todos os exemplos anteriores não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto. (Art. 36-A da Lei Eleitoral  Lei 9504/97).

CONDUTAS ABUSIVAS PODEM SER ENQUADRADAS PELA LEI

A procuradora regional eleitoral, Nadja Machado Botelho, avalia que a pré-campanha, hoje, tem uma liberação quase absoluta. Mas não é impossível enquadrar condutas abusivas. O candidato não fala peço o seu voto, mas coloca um layout todo de propaganda, às vezes com menção à legenda do partido, tem uma menção à eleição. Fala esperamos você em 2018. O Ministério Público passou a representar à Justiça Eleitoral pedindo para considerar propaganda antecipada manifestações de pré-candidatos sem pedido explícito, mas que deixasse clara a vinculação com a eleição, exemplifica a procuradora.