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Articulações políticas

PRB fecha com Rose e abre caminho para outros partidos da base aliada

Pré-candidato ao Senado, Amaro estará na chapa da candidata ao governo pelo Podemos

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 02:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 02:24
Pré-candidato ao Senado, Amaro estará na chapa da candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Arquivo Pessoal
O PRB formalizou nesta sexta-feira (27) o apoio à senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Estado. O deputado estadual Amaro Neto (PRB) disputará o Senado no arco de alianças dela. "Vou pedir votos para Rose de Freitas, governadora", afirmou o apresentador de TV. 
O desfecho encerra uma série de articulações entre lideranças dos dois partidos que ganhou força após o governador Paulo Hartung (MDB) descartar, em definitivo, a possibilidade de ir buscar a reeleição.
Com a confirmação entre PRB e Podemos, fica aberto um largo caminho para que se consolide a aliança de outros partidos importantes da base do atual governo com Rose de Freitas. É questão de tempo, talvez de horas, avisa um dos interlocutores do grupo.
Entre os partidos que ficaram ainda mais próximos da chapa da senadora estão PSD e MDB. Na noite desta sexta (27), os presidentes de ambas as agremiações, Neucimar Fraga e Lelo Coimbra, respectivamente, faziam conversas nesse sentido. Eles se juntariam à Rede e ao PRTB, que já caminham com Rose. Há quem aposte que a influência do prefeito Audifax Barcelos (Rede) sobre o PTC também pode levar a legenda para o grupo.
VICE
Quando formalmente comunicados os apoios, o PSD poderia indicar o vice na chapa de Rose ou suplente de Amaro Neto. Para uma ou outra situação, o nome é o do ex-secretário da Casa Civil de Hartung, José Carlos da Fonseca Júnior.
Patriota, PMN e PRP também poderiam marchar com Rose, mas até esta sexta (27) lideranças políticas evitavam informar as tendências. "O PMN está discutindo com todos. Estamos com conversas boas com o PSDB, com o Podemos e com os demais partidos", frisou a deputada Janete de Sá, presidente do PMN.
Já outros partidos são dúvida. É o caso do PROS, por exemplo. Embora tivesse anunciado há semanas tomar o mesmo caminho que o PRB, é possível que a sigla liderada pelo deputado Sandro Locutor não feche com a senadora, mas com o ex-governador Renato Casagrande (PSB). É que o bloco do socialista tem oferecido a ele melhores condições de coligação para a disputa proporcional (para deputados estaduais e federais). No caminho oposto está o PT. Apesar das conversas avançadas com o PSB, também negocia com o Podemos.
Rose tem dito que terá o apoio de, ao menos, sete partidos, mas faz mistério sobre quais serão.
Após posar para foto ao lado de Amaro, nesta sexta (27), a senadora afirmou estar alegre com a definição do PRB.
Fiquei muito feliz. É um apoio importante. Amanhã (hoje), as reuniões continuam. Tem muitas pessoas que manifestam o interesse em estar conosco, vamos ouvir e conversar
Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado
Rose, no entanto, não revelou quais presidentes partidários receberá neste sábado (28). Confirmou apenas as presenças de Lelo e de Neucimar.
A senadora tem um serviço prestado ao Estado, um trabalho forte no interior e na Grande Vitória. A gente acredita no projeto da senadora. A gente acredita que, com essa definição, a gente começa a clarear e a atrair outros partidos da base aliada
Amaro Neto (PRB) - Pré-candidato ao Senado
Presidente do PTB, Serjão Magalhães informou que, apesar do movimento do PRB, a pré-candidatura de Aridelmo Teixeira (PTB) ao governo segue mantida.

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