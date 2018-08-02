PRB confirma que Amaro não será candidato ao Senado

O deputado Amaro Neto vai disputar vaga na Câmara dos Deputados Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O PRB, partido do deputado estadual Amaro Neto (PRB), confirmou, por nota, que o parlamentar abriu mão de ser candidato ao Senado. A decisão, segundo a legenda, atende a um pedido do presidente nacional do PRB, o ex-ministro Marcos Pereira. Na nova configuração do cenário, Amaro irá disputar o cargo de deputado federal.

Para o partido, o deputado pode ser um trunfo na necessidade de ampliação da bancada de deputados federais do PRB na Câmara. "A decisão representa o espírito de grupo de Amaro Neto", escreveu a Executiva estadual do partido, em nota.

Amaro e o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, reuniram-se nesta quarta-feira (1º) com o líder nacional da legenda, em Brasília.

"É melhor ele ir para a Câmara. A eleição para o Senado seria mais disputada. Ele está empatado com Magno (Malta) e Ricardo (Ferraço), tem chances de ser eleito (para o Senado), mas para deputado seria mais tranquilo", afirma Pereira. "Foi uma decisão nossa, analisando o que é melhor para o partido no Estado", disse o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira.

"Foi uma questão amigável. Ficou definido que ele (Amaro) disputa para federal, com a possibilidade de o partido fazer dois federais com a 'descida' dele. A ideia é reforçar a bancada na Câmara, para que o partido tenha voz ativa, conquiste espaço nas comissões e na Mesa Diretora", disse Devanir. E terá Amaro ficado satisfeito? "O Amaro é um soldado, sempre se posicionou assim", completou.

Amaro já foi cotado para disputar o governo do Estado e até para ser vice do governador Paulo Hartung (MDB), caso este decidisse ir em busca da reeleição, mas havia reafirmado a intenção de tentar uma vaga do Senado.

O PRB já fechou parceria com o Podemos da senadora Rose de Freitas (Podemos), que tem, no total, oito siglas aliadas.