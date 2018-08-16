Prazo termina e todos os 13 candidatos se registram no TSE

Encerrado o prazo para registro das candidaturas, os partidos políticos apresentaram 13 nomes para disputar o Palácio do Planalto, sem surpresas em relação às decisões das convenções nacionais.
Segundo dados disponíveis no Sistema de Divulgação de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o patrimônio declarado dos presidenciáveis chega a R$ 834 milhões.
Pelas relações de bens apresentadas à Justiça Eleitoral, os candidatos têm patrimônio que varia de zero a R$ 425 milhões. O candidato com maior patrimônio é João Amoêdo (Novo), que construiu sua carreira do mercado financeiro. O candidato do Patri, Cabo Daciolo, conforme o portal do TSE, não apresentou declaração de bens.
Já Amoêdo declarou casas, apartamentos, carros, joias, quadros, objetos de arte, título de clube, aplicações, embarcação, salas comerciais e depósito em conta corrente.
Henrique Meirelles (MDB) declarou R$ 377,5 milhões, incluindo depósito em conta no exterior, cotas de capital, título de clube, aplicações, apartamento e carros. Engenheiro de formação, Meirelles construiu a carreira no mercado financeiro, tendo sido presidente do BankBoston.
O terceiro candidato com maior patrimônio é João Vicente Goulart (PPL), totalizando R$ 8,6 milhões declarados. A relação de bens apresentada ao TSE inclui cotas de capital e imóveis. Na sequência, vêm o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que declarou patrimônio de R$ 8 milhões; e José Maria Eymael (DC), com R$ 6,1 milhões declarados.
Pelo calendário eleitoral, o TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar os pedidos de registro de candidaturas. Esse também é o prazo final para que os partidos substituam nomes nas chapas, exceto em caso de morte de candidato.
A seguir candidatos que pediram registro e o respectivo patrimônio:
. João Amoêdo (Novo) - R$ 425 milhões
. Henrique Meirelles (MDB) - R$ 377,5 milhões
. João Goulart Filho (PPL) - R$ 8,6 milhões
. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) R$ 8 milhões
. José Maria Eymael (DC) R$ 6,1 milhões
. Alvaro Dias (Pode) R$ 2,9 milhões
. Jair Bolsonaro (PSL) R$ 2,3 milhões
. Ciro Gomes (PDT) R$ 1,7 milhão
. Geraldo Alckmin (PSDB) - R$ 1,4 milhão
. Marina Silva (Rede) R$ 118,8 mil
. Vera Lúcia (PSTU) R$ 20 mil
. Guilherme Boulos (PSOL) R$ 15,4 mil
. Cabo Daciolo (Patri) não declarado