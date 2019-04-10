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Educação

Prazo para pedir isenção de taxa de inscrição do Enem termina hoje

Resultado da isenção será publicado no dia 17 de abril; inscrição para Enem deverá ser feita de 6 a 17 de maio

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 14:00

Publicado em 

10 abr 2019 às 14:00
Prazo para pedir isenção do Enem termina nesta quarta Crédito: Eduardo Carmim/Agência O Dia
O prazo para pedir isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 termina às 23h59 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 10. O valor da taxa deste ano é de R$85.
Podem solicitar a isenção da taxa os estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em 2019 em escola da rede pública, os que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda, por pessoa, igual ou menor a um salário mínimo e meio (R$ 1.497).
São também isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, membros de família de baixa renda com Número de Identificação Social (NIS), único e válido, renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 499) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 2.994).
Vale lembrar que a obtenção da isenção da taxa não significa a inscrição automática no exame. As inscrições para o Enem deverão ser feitas de 6 a 17 de maio. Os candidatos que precisarem pagar a taxa deverão quitar o boleto entre os dias 6 e 23 de maio.
O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição e da justificativa de ausência será publicado no dia 17 de abril. Os candidatos poderão apresentar recursos entre os dias 22 e 26 e o resultado final será publicado no dia 2 de maio.
O prazo para justificar a ausência na edição anterior também termina nesta quarta e deve ser feito na Página do Participante do Enem.

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