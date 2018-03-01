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Ensino Superior

Prazo para inscrição no Fies é prorrogado para sexta-feira (2)

Segundo o MEC, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições com inscrições em andamento

Publicado em 01 de Março de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 00:31
Fies: até as 17h de hoje (28), o sistema havia registrado 387.488 inscrições concluídas e 427.431 inscrições em andamento Crédito: Marcos Santos | USP Imagens | Reprodução
O Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogar o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2018. Agora, o prazo termina na próxima sexta-feira (2).
Segundo o MEC, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram em fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies. Até as 17h de hoje (28), o sistema havia registrado 387.488 inscrições concluídas e 427.431 inscrições em andamento. O prazo para as inscrições terminaria hoje (28).
Pode se inscrever no Fies o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa.
Para esta edição, serão ofertadas 155 mil vagas. No total, em 2018, o número chegará a 310 mil vagas. Dessas, 100 mil terão juro zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos.

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