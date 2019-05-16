Prazo para inscrição no Enem 2019 termina nesta sexta-feira (17)

Inep vai eliminar mais de 42 mil caixas de avaliações do Saeb e Enem Crédito: Reprodução

O prazo para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 termina nesta sexta-feira (17), às 23h59. A taxa de R$ 85 poderá ser paga até o dia 23 de maio.

O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 3 e 10 de novembro, e terá quatro provas objetivas com 45 questões cada uma sobre os seguintes temas: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os alunos deverão fazer uma redação argumentativa de, no máximo, 30 linhas sobre o tema que será proposto.

No dia 3 de novembro, serão aplicados os testes de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a Redação, com 5h30 de duração. No dia 10 de novembro, serão aplicados os testes de Ciências da Natureza e Matemática, com 5h de duração.

Para fazer a inscrição, acesse o site do Enem e siga as instruções. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 até 24 de maio.

MUDANÇAS