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ENEM

Prazo para inscrição no Enem 2019 termina nesta sexta-feira (17)

A taxa de R$ 85 poderá ser paga até o dia 23 de maio

Publicado em 

16 mai 2019 às 13:57

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 13:57

Inep vai eliminar mais de 42 mil caixas de avaliações do Saeb e Enem Crédito: Reprodução
O prazo para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 termina nesta sexta-feira (17), às 23h59. A taxa de R$ 85 poderá ser paga até o dia 23 de maio.
O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 3 e 10 de novembro, e terá quatro provas objetivas com 45 questões cada uma sobre os seguintes temas: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, os alunos deverão fazer uma redação argumentativa de, no máximo, 30 linhas sobre o tema que será proposto.
No dia 3 de novembro, serão aplicados os testes de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a Redação, com 5h30 de duração. No dia 10 de novembro, serão aplicados os testes de Ciências da Natureza e Matemática, com 5h de duração.
Para fazer a inscrição, acesse o site do Enem e siga as instruções. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 até 24 de maio.
A nota Enem poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), instituições portuguesas e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
MUDANÇAS
A partir deste ano, os alunos contarão com um novo sistema de inscrição e que permitirá incluir uma foto. Os deficientes auditivos e visuais poderão indicar no ato da inscrição o uso de um aparelho auditivo ou de implante coclear. Além disso, todos os alunos terão os lanches revistados no dia da prova, e no final dos cadernos de questões haverá espaço para rascunho da redação e cálculos.

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