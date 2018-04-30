Prazo para inscrição em bolsas remanescentes do Prouni termina hoje (30) Crédito: Arquivo | G1

Hoje (30) é o último dia para as inscrições no processo seletivo das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), no caso de candidatos que já estão matriculados nas instituições de educação superior. Ao todo, serão ofertadas 112.800 bolsas remanescentes.

As bolsas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo regular do Prouni. Pode se candidatar quem for professor da rede pública de ensino ou que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e acima de zero na redação.