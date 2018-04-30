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Educação

Prazo para inscrição em bolsas remanescentes do Prouni termina hoje

Ao todo, serão ofertadas 112.800 bolsas nesta etapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 19:15

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 19:15

Prazo para inscrição em bolsas remanescentes do Prouni termina hoje (30) Crédito: Arquivo | G1
Hoje (30) é o último dia para as inscrições no processo seletivo das bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), no caso de candidatos que já estão matriculados nas instituições de educação superior. Ao todo, serão ofertadas 112.800 bolsas remanescentes.
As bolsas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo regular do Prouni. Pode se candidatar quem for professor da rede pública de ensino ou que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e acima de zero na redação.
>Prazo para inscrição em bolsas remanescentes do Prouni termina hoje
As inscrições devem ser feitas pela internet na página do programa. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior

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