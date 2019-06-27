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Prazo para alistamento militar termina nesta sexta-feira

As inscrições podem ser feitas nas Juntas do Serviço Militar localizadas em todas as regiões do país e também por meio do site na internet

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 17:31

Publicado em 

27 jun 2019 às 17:31
Alistamento militar é obrigatório para jovens que completam 18 anos em 2019 Crédito: Divulgação | Prefeitura de Rio Bonito (RJ)
Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2019. As inscrições podem ser feitas nas Juntas do Serviço Militar localizadas em todas as regiões do país. Há também a possibilidade de a inscrição ser feita pela internet até domingo (30), por meio do site.
No caso da inscrição presencial, é preciso apresentar certidão de nascimento, carteira de identidade ou de motorista e de duas fotos 3x4 recentes; além de comprovante de residência. Na Junta do Serviço Militar será necessário o preenchimento de um formulário para a validação dos dados pessoais.
A perda do prazo para alistamento implica pagamento de uma multa no valor de R$ 4,32. Quem não se alista não pode obter passaporte, carteira de trabalho, registro de diploma de profissões liberais, nem fazer matrícula ou inscrição em concursos públicos.
> Congresso vai aprovar reestruturação da carreira militar, diz ministro
De acordo com o Ministério da Defesa, a expectativa é de que mais de 200 mil jovens se alistem neste ano. Deste total, 90 mil serão incorporados em organizações militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Durante o ano de serviço, eles terão direito a assistência médica e odontológica.

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