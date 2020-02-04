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Porta pra universidade

Prazo de matrícula para aprovados no Sisu termina nesta terça-feira (4)

O prazo para lista de espera também termina nesta terça-feira (4)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 09:37
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
Os estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 têm até a terça-feira (4) para enviar às instituições de ensino a documentação necessária para matrícula no curso para o qual foram aprovados.

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Foram classificados os estudantes mais bem posicionados, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. As vagas são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e de políticas de ações afirmativas, que podem variar de instituição de ensino para instituição.

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Com informações da Agência Brasil

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