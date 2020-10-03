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No Maranhão

Prateleiras desabam em mercado e deixam um morto e feridos em São Luís

O desabamento foi registrado na noite desta sexta-feira (2), no bairro Vinhais. Supermercado de rede varejista e atacadista estava repleto de clientes no momento do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 08:27

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:27

Prateleiras desabam em um supermercado do Maranhão
Câmeras flagraram o momento em que prateleiras desabam em um supermercado de São Luís, no Maranhão Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e ao menos quatro ficaram feridas em desabamento de prateleiras do mercado Mix Mateus Atacarejo em São Luís (MA) na noite desta sexta-feira  (2). Equipes dos bombeiros trabalham na remoção dos escombros e em busca de outras vítimas.
O acidente ocorreu por volta das 20h, quando o mercado estava lotado de clientes, conforme imagens do circuito interno, divulgadas em redes sociais. As gôndolas começaram a cair em um dos corredores, num efeito dominó, próximo dos caixas. Há relatos não oficiais de que um operador de empilhadeira fazia o serviço de carga e descarga de mercadorias.

VEJA O MOMENTO DO ACIDENTE 

A assessoria de Imprensa da rede de supermercados divulgou nota sobre o acidente:
"O Grupo Mateus lamenta informar que na noite dessa sexta-feira, 2 de outubro, houve um acidente no Mix Atacarejo da Curva do 90 no bairro do Vinhais.
Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos.
O Grupo Mateus reforça que, neste momento, o que importa é o resgate dos envolvidas no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares."

VEJA VÍDEOS DO ACIDENTE

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