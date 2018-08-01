Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PR de Magno Malta flerta com chapa que orbita Casagrande
Articulações políticas

PR de Magno Malta flerta com chapa que orbita Casagrande

Partidos já declararam apoio ao PSB de Renato Casagrande e avaliam condições para contemplar candidatos a deputados federais dos partidos

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 23:41
Senador Magno Malta Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Uma reunião realizada nesta terça-feira (31) deixou mais próxima uma aliança de PR e Solidariedade com PDT, DEM e PSDB. Os três últimos partidos já firmaram apoio ao pré-candidato do PSB ao governo, Renato Casagrande. Dirigentes dos partidos participaram do encontro e designaram o deputado Sérgio Vidigal (PDT) como porta-voz do grupo.
Vidigal explicou que as discussões avançaram na condição de uma aliança de um blocão formado pelos cinco partidos para a disputa na Câmara, mas para deputados estaduais os grupos se dividiriam.
O pedetista afirmou que o deputado Gilsinho Lopes, do PR, ficou feliz com a possibilidade de aliança e ficou de conversar com o presidente do partido, Magno Malta, para retomar a discussão e consolidar ou não a coligação nesta quarta-feira (1º). Ainda segundo Vidigal, Magno disse, por telefone, que o que fosse bom para Gilsinho "estaria resolvido". 
PDT, DEM e PSDB já declararam apoio a Renato Casagrande (PSB) para a corrida ao Palácio Anchieta, mas ainda não definiram as coligações para os outros cargos da disputa. Cada um desses partidos possui candidatos favoritos na disputa para deputado federal. São eles Sérgio Vidigal (PDT), Gilsinho Lopes (PR), Norma Ayub (DEM), Jorge Silva (SDD) e César Colnago (PSDB).
A reportagem entrou em contato com os outros participantes da reunião, mas eles informaram que Vidigal foi escolhido porta-voz e não comentariam o assunto.
"Foi discutido sobre as coligações partidárias, sobre o apoio ao governador Renato Casagrande e sobre as coligações que foram muito boas, que foram tudo muito bem. E o que o Vidigal falou é o que representou a opinião nossa. Ele é o porta-voz, o que ele falou pra você é um retrato da verdade que foi dado a ele por escrito", falou Theodorico Ferraço.  
ROSE
O PR do senador Magno Malta, pré-candidato à reeleição, tem sido cobiçado por vários partidos para uma aliança com vistas às eleições de outubro. O partido também conversou, por exemplo, com o Podemos da senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao governo do Estado.
A Rede, aliada de primeira hora de Rose, no entanto, tem a pré-candidatura do delegado Fabiano Contarato ao Senado. E com a senadora já está o PRB do deputado estadual Amaro Neto, outro pré-candidato ao Senado. Se Magno se juntasse ao Podemos, na verdade aos oito partidos que declararam apoio à senadora nesta terça, seriam três nomes para as duas vagas. A Rede já reafirmou o nome de Contarato e deve lançá-lo em convenção nesta quarta-feira (1º), com a presença de Rose de Freitas.  
O presidente estadual do Podemos, o prefeito de Viana Gilson Daniel, conta que conversou nesta terça com Gilson Lopes e que foi "uma boa conversa", mas ainda não há nenhuma aliança firmada com o PR. 
Gilson Daniel afirmou ainda que até o dia 6, quando termina o prazo para protocolar as chapas, muitas articulações ainda devem acontecer e eles não descartam nenhum partido. 
Magno esteve nesta terça em evento em Vitória com a presença do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), mas não falou com a imprensa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados