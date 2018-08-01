PR de Magno Malta flerta com chapa que orbita Casagrande

Senador Magno Malta Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Uma reunião realizada nesta terça-feira (31) deixou mais próxima uma aliança de PR e Solidariedade com PDT, DEM e PSDB. Os três últimos partidos já firmaram apoio ao pré-candidato do PSB ao governo, Renato Casagrande. Dirigentes dos partidos participaram do encontro e designaram o deputado Sérgio Vidigal (PDT) como porta-voz do grupo.

Vidigal explicou que as discussões avançaram na condição de uma aliança de um blocão formado pelos cinco partidos para a disputa na Câmara, mas para deputados estaduais os grupos se dividiriam.

O pedetista afirmou que o deputado Gilsinho Lopes, do PR, ficou feliz com a possibilidade de aliança e ficou de conversar com o presidente do partido, Magno Malta, para retomar a discussão e consolidar ou não a coligação nesta quarta-feira (1º). Ainda segundo Vidigal, Magno disse, por telefone, que o que fosse bom para Gilsinho "estaria resolvido".

PDT, DEM e PSDB já declararam apoio a Renato Casagrande (PSB) para a corrida ao Palácio Anchieta, mas ainda não definiram as coligações para os outros cargos da disputa. Cada um desses partidos possui candidatos favoritos na disputa para deputado federal. São eles Sérgio Vidigal (PDT), Gilsinho Lopes (PR), Norma Ayub (DEM), Jorge Silva (SDD) e César Colnago (PSDB).

A reportagem entrou em contato com os outros participantes da reunião, mas eles informaram que Vidigal foi escolhido porta-voz e não comentariam o assunto.

"Foi discutido sobre as coligações partidárias, sobre o apoio ao governador Renato Casagrande e sobre as coligações que foram muito boas, que foram tudo muito bem. E o que o Vidigal falou é o que representou a opinião nossa. Ele é o porta-voz, o que ele falou pra você é um retrato da verdade que foi dado a ele por escrito", falou Theodorico Ferraço.

ROSE

O PR do senador Magno Malta, pré-candidato à reeleição, tem sido cobiçado por vários partidos para uma aliança com vistas às eleições de outubro. O partido também conversou, por exemplo, com o Podemos da senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao governo do Estado.

oito partidos que declararam apoio à senadora nesta terça, seriam três nomes para as duas vagas. A Rede já reafirmou o nome de Contarato e deve lançá-lo em convenção nesta quarta-feira (1º), com a presença de Rose de Freitas. A Rede, aliada de primeira hora de Rose, no entanto, tem a pré-candidatura do delegado Fabiano Contarato ao Senado. E com a senadora já está o PRB do deputado estadual Amaro Neto, outro pré-candidato ao Senado. Se Magno se juntasse ao Podemos, na verdade aosnesta terça, seriam três nomes para as duas vagas. A Rede já reafirmou o nome de Contarato e deve lançá-lo em convenção nesta quarta-feira (1º), com a presença de Rose de Freitas.

O presidente estadual do Podemos, o prefeito de Viana Gilson Daniel, conta que conversou nesta terça com Gilson Lopes e que foi "uma boa conversa", mas ainda não há nenhuma aliança firmada com o PR.

Gilson Daniel afirmou ainda que até o dia 6, quando termina o prazo para protocolar as chapas, muitas articulações ainda devem acontecer e eles não descartam nenhum partido.