PPS quer indicar vice de Casagrande

Renato Casagrande e Fabrício Gandini foram companheiros de chapa nas eleições de 2014 Crédito: Facebook/Renato Casagrande

O PPS formalizou o interesse em indicar o vice na chapa de Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Estado. A definição saiu durante encontro estadual do partido, realizado neste sábado (23), no qual foram apresentados os pré-candidatos da agremiação.

"Definimos por pleitear a vice do Renato. Queremos colocar na mesa para entenderem que é um interesse do PPS, tendo em vista que não temos candidato ao governo. Somos um aliado importante do PSB há algum tempo", afirmou o presidente do PPS, Fabrício Gandini, vereador e pré-candidato a deputado estadual. Não foram apontados os nomes de quem poderia preencher o espaço.

O PPS é o principal partido em torno do projeto de Renato Casagrande. Em 2014, o socialista tentou a reeleição tendo Gandini como vice. A dupla foi superada por Paulo Hartung (MDB) e César Colnago (PSDB).

Definimos por pleitear a vaga de vice do Renato. Queremos colocar na mesa para entenderem que é um interesse do PPS, tendo em vista que não temos candidato ao governo. Somos um aliado importante do PSB há algum tempo Fabrício Gandini - Presidente estadual do PPS

O secretário-geral do PSB, Carlos Rafael, afirmou que o interesse do PPS é legítimo, mas que a definição do vice será "produto da conversa de todos que quiserem agregar". Disse também que o PPS conhece as responsabilidades que envolvem o lançamento de uma candidatura ao governo.