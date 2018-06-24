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Eleições 2018

PPS quer indicar vice de Casagrande

Partido é aliado do PSB e indicou o vice para o ex-governador também em 2014

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 22:41
Renato Casagrande e Fabrício Gandini foram companheiros de chapa nas eleições de 2014 Crédito: Facebook/Renato Casagrande
O PPS formalizou o interesse em indicar o vice na chapa de Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Estado. A definição saiu durante encontro estadual do partido, realizado neste sábado (23), no qual foram apresentados os pré-candidatos da agremiação.
"Definimos por pleitear a vice do Renato. Queremos colocar na mesa para entenderem que é um interesse do PPS, tendo em vista que não temos candidato ao governo. Somos um aliado importante do PSB há algum tempo", afirmou o presidente do PPS, Fabrício Gandini, vereador e pré-candidato a deputado estadual. Não foram apontados os nomes de quem poderia preencher o espaço. 
O PPS é o principal partido em torno do projeto de Renato Casagrande. Em 2014, o socialista tentou a reeleição tendo Gandini como vice. A dupla foi superada por Paulo Hartung (MDB) e César Colnago (PSDB).
Definimos por pleitear a vaga de vice do Renato. Queremos colocar na mesa para entenderem que é um interesse do PPS, tendo em vista que não temos candidato ao governo. Somos um aliado importante do PSB há algum tempo
Fabrício Gandini - Presidente estadual do PPS
O secretário-geral do PSB, Carlos Rafael, afirmou que o interesse do PPS é legítimo, mas que a definição do vice será "produto da conversa de todos que quiserem agregar". Disse também que o PPS conhece as responsabilidades que envolvem o lançamento de uma candidatura ao governo.
"É legitimo qualquer aliado pensar na composição, só que não tem nada disso discutido nem definido. A vice vai ser produto de todos que estiverem nesse projeto e que quiserem agregar", comentou o dirigente socialista.

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