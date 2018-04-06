Pouco comum, Polícia Federal pode prender Lula à noite

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

Apesar de ser mais usual a polícia federal cumprir mandados de prisão nas primeiras horas do dia, agentes de segurança podem, no entanto, recolher o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até as 18h. O petista afirmou que não obedecerá a determinação do juiz Sergio Moro, para que ele se apresente até as 17h.

Segundo o criminalista André Kehdi, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), a regra é que não se invada domicílios no horário entre as 18h e 6h, ou seja, enquanto estiver escuro. Mas a partir de 17h01, ao não comparecimento do ex-presidente, conclui-se, autoridades podem ir ao seu encontro para prendê-lo, somente com o mandado de prisão.

- Em tese, até mais ou menos às 18h, a polícia poderia ingressar no domicílio, salvo quando é flagrante, o que não é o caso de Lula. Também não seria o caso de considerá-lo foragido, porque é preciso que se tenha uma ordem de prisão e o acusado não for preso - explica Kehdi, para quem Moro "inovou" ao conceder a Lula a oportunidade de se apresentar.

O horário não limita o mandado de prisão, mas o local em que o acusado se encontra, conforme explica o professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Alamiro Velludo Salvador Netto. Segundo ele, o domicílio é inviolável. Como Lula se encontra no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o local está fora da regra e pode, sim, ser ocupado por agentes de segurança à noite.