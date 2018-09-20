Posts que anunciam vitória de Bolsonaro no 1º turno com 61% são falsos

São enganosos os posts nas redes sociais que informam que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 61% das intenções de voto e, portanto, seria vitorioso no primeiro turno da disputa presidencial. Essas postagens estão se baseando em cálculos do site PollingData, que não realiza pesquisa de intenção de voto. Faz, na verdade, uma projeção do resultado da eleição com base em pesquisas feitas por algumas empresas especializadas.
Os posts enganosos usaram a projeção que o site fazia na manhã de terça-feira, 18 de setembro. Naquele momento, de acordo com o PollingData, a probabilidade de Bolsonaro ganhar a eleição era de 61%. O percentual não é referente a intenções de voto do 1º turno.
Como o cálculo muda conforme as novas pesquisas são divulgadas, as projeções do PollingData estavam um pouco diferentes nesta quarta-feira (19). No período da tarde, com as pesquisas disponíveis naquele momento, a probabilidade de Bolsonaro vencer a disputa presidencial era de 54%, contra 37% de Fernando Haddad (PT), 8% de Ciro Gomes (PDT) e 1% de Marina Silva (Rede).
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Além do UOL, esta verificação envolveu jornalistas de Gazeta do Povo, AFP, Poder360, NSC, Jornal do Commercio e Gazeta Online.
A probabilidade de a eleição terminar logo no primeiro turno, com vitória de Bolsonaro, era de somente 5%, no dia 18. Para que a disputa acabe já em 7 de outubro, o primeiro colocado precisa obter metade dos votos válidos mais um. A probabilidade de isso não acontecer e haver necessidade de realização do segundo turno era de 95%.
Os cálculos do PollingData indicavam que, havendo segundo turno, Bolsonaro tinha 100% de probabilidade de estar nele. A probabilidade de Haddad chegar ao segundo turno era de 84%; a de Ciro ir à segunda rodada era de 14%; a de Marina era de 2% e a Geraldo Alckmin (PSDB) era de apenas 1%.
O PollingData usa o "modelo de agregação" como método de cálculo das probabilidades de vitória na eleição. Neste modelo, são levados em consideração os resultados de pesquisas eleitorais, dando pesos diferentes a elas de acordo com elementos como a margem de erro e a distância da data das eleições quanto mais perto do pleito, maior o peso do levantamento no cálculo. Trata-se de um conjunto de médias ponderadas.
Neale Ahmed El-Dash, doutor em estatística pela Universidade de São Paulo (USP) e responsável pelo PollingData, afirmou ao Comprova que alimenta os cálculos com dados de pesquisas agregadas pelo site Poder360. O "Agregador de Pesquisas" do Poder360 reúne as pesquisas feitas por empresas como Datafolha, Ibope, DataPoder360 e outros. O Poder360 é parceiro do Comprova.
El-Dash frisa que o "modelo de agregação" não foi desenvolvido com a intenção de se fazer previsões. O modelo não tem como prever fatos que venham a mudar a história da campanha eleitoral e alterações no comportamento do eleitor.
Os posts enganosos foram replicados por apoiadores de Bolsonaro no Facebook e no Twitter. No Facebook, umas das postagens reproduzia o título equivocado do site "Notícias inFoco": "Bolsonaro está com 61% dos votos e assusta oposição". A postagem enganosa do site gerou 38 mil interações nesta rede social, de acordo com o Spike Newswhip, ferramenta de monitoramento.