Posts que anunciam vitória de Bolsonaro no 1º turno com 61% são falsos

São enganosos os posts nas redes sociais que informam que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 61% das intenções de voto e, portanto, seria vitorioso no primeiro turno da disputa presidencial. Essas postagens estão se baseando em cálculos do site PollingData , que não realiza pesquisa de intenção de voto. Faz, na verdade, uma projeção do resultado da eleição com base em pesquisas feitas por algumas empresas especializadas.

Os posts enganosos usaram a projeção que o site fazia na manhã de terça-feira, 18 de setembro. Naquele momento, de acordo com o PollingData, a probabilidade de Bolsonaro ganhar a eleição era de 61%. O percentual não é referente a intenções de voto do 1º turno.

Como o cálculo muda conforme as novas pesquisas são divulgadas, as projeções do PollingData estavam um pouco diferentes nesta quarta-feira (19). No período da tarde, com as pesquisas disponíveis naquele momento, a probabilidade de Bolsonaro vencer a disputa presidencial era de 54%, contra 37% de Fernando Haddad (PT), 8% de Ciro Gomes (PDT) e 1% de Marina Silva (Rede).

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Além do UOL, esta verificação envolveu jornalistas de Gazeta do Povo, AFP, Poder360, NSC, Jornal do Commercio e Gazeta Online.

Posts que anunciam vitória de Bolsonaro no 1º turno com 61% são enganosos Crédito: Reprodução

A probabilidade de a eleição terminar logo no primeiro turno, com vitória de Bolsonaro, era de somente 5%, no dia 18. Para que a disputa acabe já em 7 de outubro, o primeiro colocado precisa obter metade dos votos válidos mais um. A probabilidade de isso não acontecer e haver necessidade de realização do segundo turno era de 95%.

Os cálculos do PollingData indicavam que, havendo segundo turno, Bolsonaro tinha 100% de probabilidade de estar nele. A probabilidade de Haddad chegar ao segundo turno era de 84%; a de Ciro ir à segunda rodada era de 14%; a de Marina era de 2% e a Geraldo Alckmin (PSDB) era de apenas 1%.

O PollingData usa o "modelo de agregação" como método de cálculo das probabilidades de vitória na eleição. Neste modelo, são levados em consideração os resultados de pesquisas eleitorais, dando pesos diferentes a elas de acordo com elementos como a margem de erro e a distância da data das eleições  quanto mais perto do pleito, maior o peso do levantamento no cálculo. Trata-se de um conjunto de médias ponderadas.

Neale Ahmed El-Dash, doutor em estatística pela Universidade de São Paulo (USP) e responsável pelo PollingData, afirmou ao Comprova que alimenta os cálculos com dados de pesquisas agregadas pelo site Poder360. O " Agregador de Pesquisas " do Poder360 reúne as pesquisas feitas por empresas como Datafolha, Ibope, DataPoder360 e outros. O Poder360 é parceiro do Comprova.

El-Dash frisa que o "modelo de agregação" não foi desenvolvido com a intenção de se fazer previsões. O modelo não tem como prever fatos que venham a mudar a história da campanha eleitoral e alterações no comportamento do eleitor.