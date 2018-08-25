Post sobre 'Relatório da ONU favorável a Lula' tem conteúdo enganoso

É enganosa uma imagem publicada no Facebook e compartilhada no WhatsApp afirmando que o relatório da ONU "favorável a Lula" é uma mentira  houve, sim, um pedido do Comitê de Direitos Humanos da ONU. No entanto, não se trata de um relatório, e sim de um pedido. Além disso, é impreciso dizer que a autoria é da organização como um todo. Na verdade, é de um de seus órgãos internos.

Em 17 de agosto, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu um pedido ("medida provisória" ou "interim measures") para Lula poder disputar a eleição presidencial de 2018, dar entrevistas e se reunir livremente com petistas antes de se esgotarem todos os recursos na Justiça brasileira. A ideia é que, se tribunais superiores do Brasil eventualmente reverterem a condenação de Lula no futuro, ele terá sido prejudicado por não participar da eleição.

A checagem foi realizada pelo projeto Comprova. Trabalharam na verificação equipes de UOL e Nexo. Em seguida, jornalistas do Gazeta Online, Nova Escola, Jornal do Commercio, Estadão, Rádio Bandeirantes, Poder 360, O Povo e Gazeta do Povo concordaram com as conclusões do trabalho. Você pode sugerir à coalizão informações a serem checadas, via WhatsApp: (11) 97795-0022.

Informação em post tem conteúdo considerado enganoso Crédito: Reprodução

Lula está preso desde 7 de abril em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex em Guarujá (SP). Por ter sido condenado em primeira e em segunda instâncias, a candidatura do petista pode ser impedida pela Lei da Ficha Limpa

O órgão não pede que o ex-presidente seja solto nem diz se houve violações de direitos humanos no caso (o Comitê julgará o mérito apenas em 2019). Foi a defesa de Lula que, em julho, levou o caso para o Comitê.

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil faz parte. É um órgão com status inferior ao Conselho de Direitos Humanos (principal órgão sobre o tema e com representação direta dos governos) e à Assembleia Geral (órgão em que todos os países da ONU estão representados com o mesmo peso). O órgão é composto por 18 especialistas em direitos humanos, com diferentes nacionalidades e sem vinculação com os governos dos seus países. São eleitos pelos países-membros para mandatos de quatro anos. A função do Comitê é monitorar o cumprimento do, do qual o Brasil faz parte. É um órgão com status inferior ao Conselho de Direitos Humanos (principal órgão sobre o tema e com representação direta dos governos) e à Assembleia Geral (órgão em que todos os países da ONU estão representados com o mesmo peso).

TEM QUE CUMPRIR?

aqui e Há anos o Estado e o Judiciário brasileiros não costumam ceder em pedidos ou decisões judiciais internacionais de órgãos multilaterais, encarando como recomendações (exemplos aqui aqui ).

Pelo fato de o Brasil ter aderido voluntariamente às normas que regem o Comitê ( aqui aqui ) e as incorporado na legislação brasileira, o país está obrigado a cumprir pedidos como o do caso Lula. Mas é uma obrigação teórica e de cunho moral, pois não há modo legal de o Comitê ou mesmo a ONU forçarem o cumprimento do pedido ou de retaliarem o Brasil. Descumprir gera apenas um constrangimento internacional, também na teoria, pois o país está indo contra compromissos que assumiu no passado.