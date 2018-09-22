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Comprova

Post sobre 'eleitores do PT' espancando idosas é falso

Vídeo que circula com informação falsa já foi visto quase 1 milhão de vezes no Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 22:57

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 22:57

Um vídeo publicado nas redes sociais está sendo descrito como um flagrante de eleitoras idosas do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, sendo atacadas por apoiadores do Partido dos Trabalhadores, em 18 de setembro de 2018. As imagens, no entanto, estão fora de contexto e essa versão é falsa.
"Aconteceu Agora: Eleitores do PT já estão atacando os da direita! Vejam eles espancando covardemente essa senhoras de idade eleitoras do Bolsonaro", diz a descrição de uma publicação no Facebook feita na última terça-feira (18).
O vídeo não foi gravado recentemente, não tem imagens de idosas sendo espancadas, nem de eleitores fazendo campanha para Bolsonaro.
As informações foram verificadas pelo projeto Comprova. A checagem foi realizada por jornalistas da AFP e do Poder360. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de profissionais de UOL, Estadão, Nexo, O Povo, Folha de S. Paulo e Gazeta Online.
Post sobre petistas agredindo idosas que apoiam Bolsonaro é falso Crédito: Reprodução
Na verdade, o vídeo foi gravado em 4 de março de 2016, quando o ex-presidente Lula (PT) foi conduzido coercitivamente a uma delegacia da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para depor no âmbito da Operação Lava Jato.
Para chegar a essa conclusão, fizemos uma busca por imagens semelhantes às do vídeo enganoso, com auxílio do Citizen Evidence, e identificamos o local da gravação.
Comparamos as imagens do vídeo e confirmamos que foi feito nas imediações do aeroporto.
Na sequência, fizemos buscas na web por incidentes com militantes do PT naquelas imediações e chegamos ao dia 4 de março de 2016, data em que Lula foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Congonhas. Há duas pessoas nas imagens e elas também aparecem em um vídeo publicado pelo portal G1 sobre o evento, em março de 2016. A paisagem urbana de ambas gravações também coincide com a Avenida Washington Luis, da capital paulista, na altura do número 6995.
A alegação falsa viralizou depois que foi publicada no Facebook pela conta "Fagner Andrade". As páginas "Jair_Messias_Bolsonaro_Oficial" e "BRN - O Brasil é Nosso" também publicaram o conteúdo falso.
No Facebook, este post falso foi visualizado cerca de 900 mil vezes e teve mais de 39 mil compartilhamentos desde o dia 18 de setembro nas páginas e no perfil citados.

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