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Racha do PSL

'Posso ser um presidente sem partido', diz Bolsonaro

Ao sair de Pequim, presidente fala em desejo de ter candidatos a prefeito em 2020

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:20
(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, fala com a imprensa ao término do jantar. Crédito: Isac Nóbrega/PR
Ao deixar a China, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode se tornar "um presidente sem partido" se a crise no PSL não se resolver.
"Eu posso ser um presidente sem partido. Tanto faz eu estar com partido ou sem partido", afirmou neste sábado (27) pela manhã --sexta (26) à noite no Brasil.
A legislação determina que políticos (deputados, senadores, prefeitos, governadores) podem ficar sem partido depois de eleitos. No caso dos deputados, se houver troca da legenda, eles podem perder o mandato.
A declaração, que ainda é uma hipótese, vai ao encontro das expectativas do eleitorado mais fiel a Bolsonaro, que é crítico da atuação dos partidos em geral.
O presidente admitiu que deseja ter uma expressiva quantidade de candidatos a prefeito nas eleições de 2020, incluindo as principais capitais. Mas disse que para isso precisa ter o controle do PSL.
"Pretendo ter 30 a 40 candidatos [a prefeito] pelo Brasil, mas tenho que ter decisão sobre o partido. Não posso entrar e, quando chegar na convenção, eles me deixarem para trás porque têm maioria", afirmou.

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"Eles [deputados] sabem que quem quer ser candidato a prefeito no ano que vem é melhor tirar uma foto comigo e não com outra pessoa", completou, referindo-se a Luciano Bivar, presidente do PSL.
Bolsonaro também criticou a imprensa por causa de matéria publicada pela revista IstoÉ, que diz que seu filho Eduardo teria pago as passagens de lua-de-mel com dinheiro do fundo partidário.
"É uma irresponsabilidade da imprensa brasileira. Como vai pagar com fundo partidário se quem administra [o fundo] é o Bivar?", afirmou.
Depois de uma visita oficial de dois dias, Bolsonaro deixou Pequim a caminho de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos -terceira parada do seu tour.
Antes de viajar, o presidente publicou no Twitter uma matéria do jornal China Daily que diz que o dirigente Xi Jiping teria sinalizado ao Brasil que a tentativa de agregar valor às exportações é bem-vinda.
Na China, a imprensa é censurada pelo governo e publica apenas matérias positivas sobre as iniciativas do Partido Comunista.

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