Porto do Rio: lacres clonados reforçam suspeita de tráfico internacional

Receita Federal apreende 1,3 toneladas de cocaína do Porto do Rio Crédito: Reprodução/Pixabay

Agentes da Receita Federal apreenderam, na última quinta-feira (01), dentro dos dois contêineres que escondiam 1,3 tonelada de cocaína no Porto do Rio, lacres clonados para fechamento dos transportadores. Os objetos tinham os mesmos números de série dos lacres que fechavam os contêineres. Segundo o superintendente da Receita Federal no Rio, Marcus Vinicius Vidal Pontes, a descoberta reforça a suspeita de que a droga era destinada ao mercado europeu.

Para Pontes, os lacres clonados seriam usados no Porto de Antuérpia, na Bélgica, para que a cocaína fosse retirada e os contêineres fossem novamente fechados em seguida. O destino final da carga de materiais de construção, em meio a qual a droga estava escondida, era o Porto de Tema, em Gana, na África.

"Esses lacres clonados são usados para despistar as autoridades aduaneiras. Quando as quadrilhas desejam abrir os contêineres para retirar a droga e fechá-los depois sem deixar sinais de que o transportador foi arrombado, eles usam esse tipo de material", explica Pontes.

O carregamento com drogas, dividido em dois contêineres, seguiria no navio MSC Arica para a Bélgica na próxima terça-feira (06). A ação que culminou na apreensão da última quinta-feira começou na noite anterior. Precisamente às 21h34m do dia 28, chegou ao Porto do Rio o contêiner TCLU2094075, com material de construção, proveniente de uma exportadora de médio porte de Santos. Logo na chegada, os fiscais da Receita Federal suspeitaram da procedência da carga e escanearam o transportador. Foi detectada a presença de material ilícito, e o contêiner foi separado. No dia seguinte, às 9h57m, chegou, da capital paulista, outra carga de material de construção, de número de série MSCU5657761, proveniente de outra empresa de médio porte. O scanner, novamente, acusou a presença da droga.

Às 16h de quinta, após os cães da Receita também detectarem a presença de drogas, os dois contêineres foram abertos. No interior, os agentes encontraram cocaína em embalagens envolvidas em orégano, para tentar encobrir o cheiro da droga, distribuídas em 48 malas. A parte externa dos invólucros plásticos exibia a logomarca de uma grande rede internacional de fast food. Investigadores da PF não sabem se esse é algum símbolo da quadrilha responsável pela droga ou se era outra estratégia para tentar ludibriar as autoridades. Um terceiro contêiner com as mesmas características dos outros dois, que havia chegado ao Porto também na quinta-feira e não estava cheio, também foi aberto. Não havia drogas em seu interior. Os agentes suspeitam que ele seria abastecido com drogas dentro do hangar da Zona Portuária.

Após a apreensão, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a procedência e os receptores da carga. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Thomé, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Rio, a cocaína que passa pelo estado é produzida no Peru, na Colômbia ou na Bolívia e chega aos portos, majoritariamente, por rodovias federais. Um dos objetivos da investigação é concluir se parte da droga também teria como destino o mercado nacional.

"Já sabemos que parte dessa droga tinha como destino o mercado externo. Mas não podemos descartar que, com o maior controle das rodovias federais em direção ao Rio, parte dessa droga ficaria aqui. Agora, a investigação tem como objetivo desbaratar o braço financeiro dessa quadrilha", afirma o delegado.