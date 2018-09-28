Por segundo turno, PT e PSL já cortejam Meirelles

O candidato a presidência Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Henrique Meirelles, está sendo sondado por emissários do petista Fernando Haddad e de Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL, que reivindicam seu apoio em um eventual segundo turno das eleições 2018. Sem conseguir crescer nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do MDB à Presidência da República,, está sendo sondado por emissários do petistae de, presidenciável do PSL, que reivindicam seu apoio em um eventual segundo turno das eleições 2018.

De fato, tanto eles como interlocutores da frente centrista nos procuraram, disse Meirelles ao Estado, em uma referência à fracassada iniciativa do jurista Miguel Reale Jr., que tentou organizar reunião nesta semana para discutir a formação de uma única candidatura de centro para enfrentar o que ele chamou de extremos.

A minha resposta a todos é a seguinte: acho muito prematuro tudo isso. A eleição está em aberto, há grande número de indecisos e eu estou fazendo campanha para entrar no segundo turno. Não cogito apoiar ninguém, disse o ex-ministro.

Ibope, Meirelles aparece com apenas 2% das intenções de voto, empatado com Alvaro Dias (Podemos), e bem longe dos líderes. Na mais recente pesquisa, Meirelles aparece com apenas 2% das intenções de voto, empatado com Alvaro Dias (Podemos), e bem longe dos líderes.

No debate entre presidenciáveis promovido, nesta quarta-feira, 26, pelo SBT, UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, Haddad fez afagos na direção de Meirelles, deixando clara a intenção de conquistar a adesão do ex-ministro da Fazenda para sua campanha. O petista disse que, graças ao apoio do então presidente do Banco Central no governo Lula, pôde abrir as portas da universidade aos trabalhadores. Na época, Haddad era ministro da Educação.

Até agora, no entanto, Meirelles afirma não ter aceitado qualquer acordo. O programa de governo do PT, que o Haddad adotou, é o mesmo da Dilma (Dilma Rousseff, presidente cassada), e sou radicalmente contra, afirmou o candidato do MDB.

Natural. Petistas tratam como natural a possibilidade de Haddad abrir canais de diálogo com nomes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, amigo pessoal do candidato, e também com Meirelles, colega de Esplanada no governo Luiz Inácio Lula da Silva  condenado e preso na Lava Jato. Eles dizem, no entanto, que estas conversas ainda não aconteceram.

Oficialmente, o PT deve procurar apenas os partidos de centro esquerda como o PDT, do presidenciável Ciro Gomes, e a totalidade do PSB. Meirelles será procurado como pessoa física, e não por meio do MDB. Marina Silva, candidata da Rede à Presidência, também deve ser procurada. Em todos os casos, oficialmente, as conversas devem acontecer só depois do primeiro turno.

Petistas avaliam que iniciativas suprapartidárias como o movimento #Elenão, encabeçado por mulheres, e o Democracia Sim, que reúne personalidades de diversos segmentos da sociedade alinhadas a diversas candidaturas, poderiam ser vetores para o surgimento espontâneo de uma frente contra Bolsonaro e, consequentemente, pró-Haddad.

O segundo turno vai ser muito plebiscitário, a democracia contra o fascismo, e não um debate programático, disse Renato Simões, um dos coordenadores do programa de governo petista.