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Articulações políticas

Por Casagrande, Marcos Do Val pode abrir mão de disputar o Senado

'Se a gente precisa dar um recuo para avançar lá na frente, não tem problema nenhum', disse o consultor de segurança

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 23:11
Foto:

Após o deputado estadual Sergio Majeski (PSB) trocar a pré-candidatura ao Senado pela tentativa de reeleição, o outro pré-candidato a senador do grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB), Marcos do Val (PPS), afirma não ter problema em abrir mão do posto, caso seu recuo seja útil às estratégias do grupo.
"Não teria nenhum problema (ter que abrir mão da pré-candidatura). Se for desejo do Renato, eu posso fazer, sem problema nenhum. Se a gente precisa dar um recuo para avançar lá na frente, não tem problema nenhum. Sou despido de vaidade e penso no grupo. Deixo o Renato livre para tomar as decisões", disse Do Val, que é consultor de segurança.
Na última pesquisa do Instituto Futura para o Senado, Marcos do Val aparece em sexto lugar, com 6,4% das intenções de voto no principal cenário estimulado. Majeski apareceu à frente dele, com 8,5%.
O desempenho de Majeski nas pesquisas influenciou a decisão dele de abrir mão de concorrer ao Senado. Mas não só. É que com o anúncio de que o vice-governador César Colnago (PSDB) não será candidato ao governo pelo lado hartunguista, cresceram as chances de o PSDB fechar o apoio ao PSB de Renato Casagrande.
Para que esse apoio seja concretizado, seria necessário que uma das duas vagas de candidato ao Senado da chapa (chapa? Entenda.) seja do senador Ricardo Ferraço (PSDB), que busca a reeleição.
Além disso, também existe a possibilidade de aproximação entre PSB e PR. Este partido tem o senador Magno Malta também buscando a reeleição e mantendo conversas abertas com Casagrande. Ele poderia ficar com a outra vaga de candidato da chapa.
O ex-governador Renato Casagrande afirmou que Marcos do Val continua colocado como postulante ao Senado, mas que está à disposição do consultor para fazer qualquer reflexão sobre a pré-candidatura dele.

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