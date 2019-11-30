Polo da fé, cidade de Goiás terá investimento de R$ 100 milhões

Polo da fé, Trindade terá investimento de R$ 100 mi e busca fixar turistas Crédito: Instagram @cgcgo

Cidade com vocação para o turismo religioso desde antes de sua emancipação, Trindade (GO) ganhou novos hotéis e condomínios e vai receber mais de R$ 100 milhões em investimentos com o objetivo de "fixar" os turistas que se deslocam à basílica do Divino Pai Eterno.

Além de um novo santuário, em construção desde 2012 -obra que deve ficar pronta na próxima década-, Trindade recebeu nos últimos anos dois novos hotéis, quase 2.000 chácaras em seis condomínios e viu um parque aquático com águas aquecidas entrar em operação, num mercado que cresce de olho nas 4 milhões de pessoas que a visitam anualmente.

Do total, cerca de 3 milhões participam da romaria do Divino Pai Eterno, dez dias de festa que incluem o primeiro domingo de julho em todos os anos. Só que essas pessoas, em sua maioria, visitam a cidade apenas rapidamente, e o objetivo de empresários ligados ao turismo e investidores é fazer com que esses turistas passem mais tempo no município.

No novo santuário, a previsão é que até o final do ano que vem os pilares estejam em fase avançada, segundo dados da Afipe (Associação Filhos do Pai Eterno). Ela terá o que, por enquanto, será o maior sino do mundo -com peso de 55 toneladas, tem 4 m de altura e 4,5 m de diâmetro e foi produzido em Cracóvia (Polônia).

A cidade tem hoje 83 hotéis e pousadas em funcionamento, de acordo com a Agência Municipal de Turismo, e foco, claro, na vocação religiosa. Além do santuário, entre as atrações estão o Portal da Fé, a Igreja Matriz e a Rodovia dos Romeiros.

Foi com esse apelo religioso que surgiram nos últimos quatro anos seis condomínios com cerca de 2.000 chácaras e que levam nomes como Monte Sinai, Canaã, Galiléia e Monte das Oliveiras. Eles são vizinhos do Arca Parque -os nomes não são mera coincidência.

Uma parceria entre duas empresas agora busca expandir o complexo de chácaras com mais de R$ 100 milhões de investimento em três anos, valor que contempla dez novas atrações no parque aquático e um resort com 250 apartamentos.

O resort vai operar no esquema de multipropriedade: o dono do apartamento o utiliza algumas datas no ano, faz troca com outros hotéis do grupo gestor no país ou o deixa no pool para locação.

Gustavo Rezende, CEO do GR Group, um dos parceiros, disse apostar que o dólar nas alturas fará com que os turistas optem pelo turismo interno e, também, invistam com a queda na taxa Selic.

"Tivemos êxito em outros empreendimentos nos piores momentos, em anos péssimos na economia. A aprovação da lei de multipropriedade [em 2018] também incentiva a pessoa a investir. E lazer é algo que as pessoas têm buscado cada vez mais", disse.

O parque aquático deve receber 100 mil pessoas neste ano, volume pequeno se comparado a Olímpia (SP), por exemplo, em que só um dos parques da cidade recebe 2 milhões de visitantes por ano, mas a meta em Trindade é chegar a 350 mil pessoas em três anos, segundo Rezende.

ORIGENS

Antiga Barro Preto, Trindade tornou-se um centro religioso ainda em meados do século 19, quando Constantino e Ana Rosa Xavier encontraram um medalhão de barro que representava a Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria enquanto roçavam o pasto, ao lado de um córrego.

A partir de então, Constantino e alguns familiares passaram a rezar o terço com o medalhão. Da reza surgiu uma capela coberta com folhas de buriti e, depois, outra.

Já em 1920, quando Trindade foi emancipada politicamente, a devoção ao Pai Eterno atraía multidões, que se deslocavam em romarias a cavalo ou em carros de boi.

"Trindade é uma capital da fé, hoje no Brasil atrás apenas de Aparecida, e precisamos atender esse público. Não é voltado para católico ou evangélico, mas queremos ter esse tema religioso por acreditarmos que assim será diferente. Muita gente faz bate e volta ou vai a Caldas Novas. A ideia é que eles fiquem em Trindade mais alguns dias", afirmou José Roberto Nunes, CEO da Planalto Invest, a outra empresa que está investindo na cidade.