Políticos com mandato são os que mais recebem do fundo eleitoral

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Reprodução

Os candidatos a deputado federal que já têm mandato e tentam a reeleição têm prioridade na distribuição do dinheiro do fundo eleitoral para financiar as campanhas. A divisão fica por conta dos partidos. O Gazeta Online fez um levantamento com os dados do sistema de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e verificou que dos 15 candidatos que receberam as maiores quantias, nove estão na composição da atual bancada capixaba e buscam se reeleger. Apenas Carlos Manato (PSL) não faz parte da lista, por ser candidato a outro cargo.

Aqueles que não estão atualmente na cadeira de deputado federal, mas estão sendo inflados pelas legendas são todos nomes já conhecidos e testados na política estadual, ou dirigentes partidários, como Gilson Lopes (PR), César Colnago (PSDB) e Rodney Miranda (PRB).

Além disso, 12 partidos utilizaram a estratégia de destinar todos os recursos do fundo eleitoral a um único candidato, que é a principal aposta de cada sigla. Isso tem sido feito tanto pelas legendas maiores, que detêm a maior fatia do fundo, como PSDB, MDB, DEM, PDT e PPS, como também pelos nanicos PTC, PSC, PROS, PPL, PHS, Rede e PCdoB.

Ao todo, até esta terça-feira (11), 51 candidatos a deputado federal dos diversos partidos já haviam recebido R$ 12,6 milhões do fundo eleitoral de financiamento. Outros 10 candidatos receberam R$ 2,6 milhões em verbas do fundo partidário. Na outra ponta, 110 postulantes não receberam nenhuma ajuda financeira do partido, o que pode indicar que não haverá uma renovação expressiva na Câmara dos Deputados. Em 2014, a Câmara renovou 43% dos parlamentares.

O fundo eleitoral é destinado exclusivamente para o financiamento de candidaturas, e o TSE permitiu que o dinheiro do fundo partidário, destinado à manutenção das legendas, também seja usado nas campanhas eleitorais.

APOSTAS

A candidata à Câmara que mais recebeu recursos públicos foi a ex-deputada Lauriete (PR), com R$ 2 milhões do fundo partidário e mais R$ 300 mil do fundo eleitoral. Depois dela vem Lelo Coimbra (MDB), que terá R$ 1,5 milhão para a campanha.

O partido que distribuiu os recursos do fundo eleitoral para o maior número de candidatos foi o PT, que repassou R$ 838,7 mil a 13 postulantes a uma vaga na Câmara dos Deputados.

O partido Novo também fez seis doações de

R$ 2,1 mil para cada um de seus 6 candidatos, mas o dinheiro não tem origem em recursos públicos, e sim é fruto de doações feitas ao partido, repassadas para os correligionários.

Os próprios dirigentes partidários admitem que a prioridade dos recursos aos candidatos a deputado federal se explica pelo impacto das bancadas na sustentação dos partidos nos próximos quatro anos. Elas servem de critério para o rateio do fundo partidário, destinado ao custeio das despesas dos partidos, e que está em R$ 888 milhões em 2018.

O tamanho das bancadas também será base para a divisão do tempo de propaganda no rádio e TV nas eleições de 2020 e 2022. Neste ano, ainda será aplicada pela primeira vez a cláusula de barreira para acesso aos recursos a partir de 2019.

São os detentores de mandato que têm mais probabilidade de voltar. E também demos prioridade aos que já se mostraram viáveis. É a determinação nacional, declarou Marcus Vicente (PP).

A mesma lógica foi adotada pelo PR, de acordo com o vice-presidente, Gilsinho Lopes.

O partido prestigia quem tem chance de vencer. Mas também temos ajudado os candidatos a deputado estadual, confeccionando o material de propaganda, argumenta.