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Em Amapá

Policial se suicida após atirar em jovens confundidos com assaltantes

O agente da Polícia Civil do Amapá Jorge Henrique Banha Picanço disparou contra a própria cabeça nesta sexta-feira, 7; um jovem de 21 anos morreu no local e o outro, filho de outro policial, foi encaminhado para tratamento médico

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 19:25
Arma Crédito: Pixabay
O agente da Polícia Civil do Amapá Jorge Henrique Banha Picanço cometeu suicídio nesta sexta-feira, 6, após efetuar disparos contra três pessoas e descobrir, em seguida, que havia confundido duas delas com assaltantes. Uma das vítimas, de 21 anos, morreu no local e outras duas ficaram feridas. O caso foi revelado pela TV Globo e confirmado pelo Estado.
Neste sábado, o delegado-geral da Polícia Civil, Antônio Uberlândio de Azevedo Gomes, afirmou, por meio de nota, externar o mais profundo lamento e pesar pelo falecimento do Agente de Polícia Jorge Henrique Banha Picanço e Ronald Willian Souza de Oliveira, jovem morto pelo policial.
Prestamos condolências aos familiares e amigos enlutados pela irreparável perda ocorrida, diz a nota.
O agente viu os dois jovens em um carro e pensou que eles estavam assaltando um estabelecimento no centro de Macapá, segundo a Polícia Civil.
De acordo com informações da Polícia Civil, um dos atingidos é filho de um policial civil. Após ter levado três tiros no peito, ele foi levado para o hospital.
Outro disparo atingiu, de raspão, uma mulher, dona do comércio.
Após descobrir que os dois jovens não eram assaltantes, ele disparou contra a própria cabeça, segundo informou a Polícia.
Os velórios do policial Jorge Henrique Banha Picanço e de Ronald Willian Souza de Oliveira ocorrem neste sábado, 7.
COM A PALAVRA, O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA DO AMAPÁ, ANTÔNIO UBERLÂNDIO DE AZEVEDO GOMES
"A Polícia Civil do Estado do Amapá, em nome de todos os seus servidores, vem a público externar o mais profundo lamento e pesar pelo falecimento do Agente de Polícia Jorge Henrique Banha Picanço e Ronald Willian Souza de Oliveira, onde prestamos condolências aos familiares e amigos enlutados pela irreparável perda ocorrida.
Que o Senhor possa consolar nossos corações nesse momento muito difícil."

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