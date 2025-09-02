Rio

Policial militar atira no próprio amigo durante confusão em Niterói

De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo é o cabo Saymon do Nascimento Torres da Costa, que teria efetuado disparos contra o chão, e um dos projéteis ricocheteou, atingindo a barriga de seu amigo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:28

Policial está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Crédito: Reprodução/Folha

Um homem foi baleado por um policial militar de folga durante uma confusão em um quiosque na praia de Camboinhas, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (31). A vítima, Matheus Bezerra Torquato, foi atingida no abdômen e permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, segundo boletim divulgado pela direção da unidade na noite de segunda-feira (1º). A Corregedoria da PM instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do episódio.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo é o cabo Saymon do Nascimento Torres da Costa. Em depoimento, ele afirmou que teria efetuado disparos contra o chão e que um dos projéteis ricocheteou, atingindo a barriga de Matheus, que seria seu amigo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão e sendo amparada pelo militar logo após o disparo. Relatos colhidos pela polícia indicam que a confusão teve início na saída do quiosque, localizado na avenida Beira Mar, pouco depois da meia-noite. Testemunhas disseram ainda que algumas pessoas tentaram pegar a arma do policial, que teria feito três disparos em direção ao solo.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o caso foi registrado no 12º BPM (Niterói). O policial foi autuado por lesão corporal, e sua arma apreendida. A Polícia Civil, por meio da 81ª DP (Itaipu), conduz a investigação. A arma do cabo passará por perícia, e testemunhas já foram ouvidas. Outras diligências seguem em andamento.

