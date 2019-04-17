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São Paulo

Policiais salvam bebê que havia parado de respirar; veja vídeo

Bebê, de 21 dias, havia engasgado com leite; após salvamento, a criança foi encaminhada a um hospital para atendimento médico e passa bem

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2019 às 12:50
PMs salvam bebê que havia parado de respirar em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook
Os pais de um recém-nascido entraram em um batalhão da Polícia Militar na noite da última segunda-feira, 15, em Marília, interior de São Paulo, com a criança nos braços, pedindo por socorro pois o bebê havia engasgado e parado de respirar.
O bebê, de 21 dias, havia engasgado com leite. Eram cerca de 20h quando o casal o levou ao 9º Batalhão da PM. Os cabos Renato Taroco e Robson Thiago de Souza, que faziam a guarda do batalhão, realizaram os procedimentos da manobra de Heimlich (método de desobstrução de vias aéreas), que salvaram o bebê.
Vídeo de câmeras de segurança do batalhão registraram todo o desespero do casal e os procedimentos feitos pelos policiais até que o bebezinho volta a respirar.
"A criança chegou desacordada, roxa e sem batimento cardíaco. Tivemos que realizar a manobra três vezes e apenas na terceira tentativa conseguimos reanimá-lo", conta Taroco.
Após ser salvo pelos dois policiais, o bebê foi encaminhado a um hospital para atendimento médico e passa bem.
"É uma sensação maravilhosa. Quando senti seu coração batendo em minha mão, chorei', disse Taroco.

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