Policiais prendem ladrão de calcinhas no Distrito Federal

Um homem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (03), enquanto furtava roupas femininas numa casa na quadra 3 de Planaltina, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, os policiais encontraram o suspeito após uma denúncia anônima. Ao irem até a sua casa, descobriram que o furto de roupas femininas era recorrente.
No local, os PMs encontraram 679 peças de roupas femininas, entre roupas íntimas, camisetas, calças, vestidos e sapatos, todos furtados. O homem e as peças de roupas foram encaminhados para a 31° DP (Planaltina) para registro do flagrante e possível restituição das roupas para as suas donas. O homem tinha 10 passagens por furto de roupas íntimas femininas.