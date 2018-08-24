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Operação Cronos

Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio

Agentes cumprem mandados em todo o país desde o início da manhã desta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:23

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:23

Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio Crédito: Reprodução/Pixabay
Mais de 2 mil policiais civis de todo o país cumprem, desde o começo da manhã desta sexta-feira (24), mandados de prisão de autores de homicídios e feminicídios (tentados e consumados).
A Operação Cronos tem o apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis. Ela foi definida em julho, durante reunião com o ministro da Raul Jungmann.
De acordo com o ministério, em alguns estados a operação também vai cumprir mandos de prisões de pessoas que descumpriram medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
O nome da operação, Cronos, é uma referência à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime. Ao mesmo tempo, com a prisão dos autores de homicídio e feminicídio, espera-se o impedimento da prática de novos crimes.

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