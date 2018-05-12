Polícia tenta acordo com ex-PM para informações do caso Marielle

Polícia tenta acordo com ex-PM para informações sobre morte de Marielle Crédito: Reprodução/Instagram

Autoridades de segurança responsáveis pela investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes tentam negociar um acordo de colaboração premiada com o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica. Suspeito de chefiar uma milícia, ele é acusado de ser um dos mandantes dos crimes, ocorridos em 14 de março, e está preso por causa de outro homicídio. Na noite de quinta-feira, 10, o delegado Giniton Lages, da Delegacia de Homicídios, esteve em Bangu 1, segundo a Polícia, para conversar com Araújo. O promotor Homero das Neves confirmou que também pretende conversar com Araújo na semana que vem.

Apontado por uma testemunha como um dos articuladores das mortes de Marielle e Anderson, Araújo acusou o delegado de ameaçá-lo para que confessasse a participação na execução da parlamentar. A informação é do advogado Renato Darlan, que esteve com Araújo na manhã da sexta-feira, 11. Segundo o advogado, não se trata da negociação de um acordo, até porque Araújo já negou participação no crime, mas, sim, de coação.

Na quinta-feira (10) à noite, o Araujo recebeu a visita do delegado da Divisão de Homicídios, em Bangu, que claramente o ameaçou, contou Darlan. Giniton disse que ele deveria assumir esse homicídio (de Marielle) e que, desta forma, poderiam prender o vereador (Marcello Siciliano) e dar a ele (Araujo) o perdão judicial. Caso contrário, mais dois homicídios seriam colocados na conta dele, e ele ainda seria transferido para (o presídio federal de) Mossoró.

A Secretaria de Segurança confirmou que o delegado esteve na unidade para ouvir o preso sobre o homicídio da vereadora. Em nota, a secretaria informou ainda que mesmo após ter pedido a presença do delegado, o detento disse que não prestaria depoimento formal. O delegado explicou ao preso quais são os seus direitos e propôs que conversasse com o advogado antes de tomar uma decisão.

Uma testemunha do caso ouvida pelo jornal O Globo disse que o assassinato da vereadora foi tramado pelo vereador Marcello Siciliano (PHS) juntamente com Araujo. Siciliano negou envolvimento e classificou as acusações de factoides. Araújo, por sua vez, divulgou uma carta negando participação no caso e qualquer envolvimento com a milícia da zona oeste.

O ex-PM estava preso preventivamente em Bangu 9, acusado de um assassinato com características de execução semelhantes às do crime de Marielle e Anderson e também por posse ilegal de arma. Segundo investigações do Ministério Público, Araújo é miliciano conhecido e atua na área de Curicica, na zona oeste. Sua defesa sustenta, no entanto, que ele é apenas um líder comunitário.

Na noite de quarta-feira, logo depois da divulgação das acusações, Araújo foi transferido de Bangu 9 para Bangu 1, que é um presídio de segurança máxima. O advogado Renato Darlan afirmou que seu cliente está sem comer desde a noite da transferência porque, tendo sido ameaçado de morte no presídio, só se alimentava com refeições vindas de fora. Teme ser envenenado. Em Bangu 1, no entanto, só é permitido aos presos comer a comida da prisão. Agora, diz Darlan, ele está sendo ameaçado.

Não foi uma proposta, foi uma ameaça: ou você fala ou você fala, ou você assume ou você assume, afirmou Darlan, referindo-se à conversa entre Araujo e Giniton. O Orlando (Araújo) não tem nada a ver com esse caso, não tem condenação; então ele não tem o que negociar. E quando tentam imputar um crime que o sujeito não cometeu em troca de um benefício, não vejo troca alguma.

Segundo o advogado, o delegado teria dito que se Araújo não colaborasse com as investigações, seria acusado também do assassinato de Alexandre Pereira, um colaborador de Marcello Siciliano e morto em Curicica, na zona oeste, no último dia 9 de abril. Outro assassinato cuja autoria lhe seria atribuída seria de outro homem na mesma região, conhecido como André.

Para Darlan, a transferência para um presídio de segurança máxima já foi uma forma de pressão psicológica sobre o seu cliente. Em Bangu 1 ele não tem banho de sol, não tem cigarro, nada disso. É uma pressão psicológica imensa. Além disso, ele não está comendo por causa da ameaça de envenenamento.