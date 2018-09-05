Polícia suspeita que facção de SP organiza 'casa de apoio' em Brasília

Presos com bandeira do PCC em cadeia paulista Crédito: Ae/arquivo

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou operação nesta quarta-feira para cumprir 58 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação na capital federal. Embora as autoridades do DF não mencionem publicamente o nome do grupo criminoso, investigações mostraram que a organização originada em São Paulo tenta se expandir em Brasília, com membros dentro e fora dos presídios locais. A partir das investigações, a polícia suspeita que integrantes do PCC estejam organizando a construção de uma casa de apoio, onde um presídio federal de segurança máxima está prestes a ser inaugurado.

O objetivo da estrutura seria auxiliar as lideranças que serão trazidas das outras quatro unidades prisionais da União, conforme noticiou o GLOBO em julho, a continuarem comandando ações de dentro do estabelecimento. Os investigadores descobriram ainda que batismos de novos membros estão sendo feito na Espanha e Venezuela.

Até as 11h, haviam sido cumpridos 39 mandados de prisão dentro e fora de presídios do DF, São Paulo e Goiás. Mesmo os alvos já detidos precisam ter o mandado formalmente cumprido. Dois advogados supostamente envolvidos na organização criminosa, segundo as apurações, estão entre os alvos da polícia.

Apontada como detentora de um posto elevado na área contábil da facção, Suliane Arantes foi uma das presas. Ela era foragida de uma outra operação contra o PCC, a Prólogo. Suliane é identificado como a organizadora de uma casa de apoio aos detentos da penitenciária federal em Mossoró e suspeita de estar construindo a mesma estrutura em Brasília.