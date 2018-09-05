Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia suspeita que facção de SP organiza 'casa de apoio' em Brasília
Busca e apreensão

Polícia suspeita que facção de SP organiza 'casa de apoio' em Brasília

Objetivo seria auxiliar detentos de futura prisão federal no DF; 58 mandados de prisão estão sendo cumpridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 15:05

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 15:05

Presos com bandeira do PCC em cadeia paulista Crédito: Ae/arquivo
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou operação nesta quarta-feira para cumprir 58 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação na capital federal. Embora as autoridades do DF não mencionem publicamente o nome do grupo criminoso, investigações mostraram que a organização originada em São Paulo tenta se expandir em Brasília, com membros dentro e fora dos presídios locais. A partir das investigações, a polícia suspeita que integrantes do PCC estejam organizando a construção de uma casa de apoio, onde um presídio federal de segurança máxima está prestes a ser inaugurado.
> Integrante do PCC que roubou malote em shopping do ES é preso
O objetivo da estrutura seria auxiliar as lideranças que serão trazidas das outras quatro unidades prisionais da União, conforme noticiou o GLOBO em julho, a continuarem comandando ações de dentro do estabelecimento. Os investigadores descobriram ainda que batismos de novos membros estão sendo feito na Espanha e Venezuela.
> Bandeira com número que remete ao PCC apareceu em vídeo de Alckmin
Até as 11h, haviam sido cumpridos 39 mandados de prisão dentro e fora de presídios do DF, São Paulo e Goiás. Mesmo os alvos já detidos precisam ter o mandado formalmente cumprido. Dois advogados supostamente envolvidos na organização criminosa, segundo as apurações, estão entre os alvos da polícia.
Apontada como detentora de um posto elevado na área contábil da facção, Suliane Arantes foi uma das presas. Ela era foragida de uma outra operação contra o PCC, a Prólogo. Suliane é identificado como a organizadora de uma casa de apoio aos detentos da penitenciária federal em Mossoró e suspeita de estar construindo a mesma estrutura em Brasília.
> "São situações diferentes", diz general sobre a violência no ES e RJ
Suliane teria como ponto principal de atuação a cidade de Praia Grande, em São Paulo, apontada como base da facção. Em apenas um trabalho na área gerenciada pela presa, a venda de cocaína teria rendido R$ 1,3 milhão. De acordo com as investigações, Suliane também estaria conectada aos novos batismos na Venezuela e Espanha, além de gerenciar rotas de tráfico pata a Europa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados