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Rio de Janeiro

Polícia prende suspeitos que queriam invadir Maracanã para ver Fla x Grêmio

Segundo as investigações, os suspeitos estavam se articulando para invadir o estádio, vender ingressos falsos e praticar roubos na região do Maracanã nesta quarta

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 11:07

Publicado em 

22 out 2019 às 11:07
Polícia prende suspeitos que queriam invadir Maracanã para ver Flamengo x Grêmio Crédito: REGINALDO PIMENTA
A Polícia Civil do Rio realiza operação na manhã desta terça-feira (22) para prender suspeitos que planejavam invadir o estádio no Maracanã na partida entre Flamengo e Grêmio, marcada para a noite desta quarta e válida pela semifinal da Copa Libertadores. Até às 8 horas, 16 pessoas já haviam sido presas.
Segundo as investigações, os suspeitos estavam se articulando para invadir o estádio, vender ingressos falsos e praticar roubos na região do Maracanã nesta quarta.
No total, a operação visa cumprir 27 mandados de prisão. Há ainda 89 intimações do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos para que suspeitos não se aproximem do Maracanã nesta quarta.

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A ação da polícia conta com a participação de pelo menos 100 agentes. Além do Grande Rio, eles estão atuando em cidades da Baixada Fluminense e das Regiões Serrana e dos Lagos.
O jogo Flamengo x Grêmio mobilizará um esquema de segurança equivalente a praticamente o dobro do normalmente usado em partidas de risco máximo. Serão cerca de 1.100 agentes de segurança - 800 policiais militares e 300 guardas municipais.
A carga total de ingressos para a partida é de 68.015, incluindo gratuidades e cortesias. Cerca de 4 mil são reservados à torcida do Grêmio. O número de ruas interditadas também vai aumentar. Serão nove, pelo menos três a mais do que a média. As interdições vão começar às 18h de quarta-feira. Assim, só quem tiver ingresso vai conseguir se aproximar do estádio.

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