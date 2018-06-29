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São Paulo

Polícia prende casal suspeito de envolvimento na morte de Vitória

Segundo informações preliminares, o casal foi interrogado e apresentou diversas contradições ao informar vários álibis para o dia e horário do crime.

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 11:11
A menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, saiu de casa para andar de patins e desapareceu em Araçariguama, interior de SP Crédito: Arquivo Pessoal
Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrielly foram detidos na manhã desta sexta-feira, 29, em Mairinque, município do interior de São Paulo. Horas antes, o terceiro suspeito do crime foi indiciado por homicídio doloso.
Segundo informações preliminares, o casal foi interrogado e apresentou diversas contradições ao informar vários álibis para o dia e horário do crime. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Mairinque. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.
Nesta quinta-feira, 28, o servente de pedreiro Julio César Lima, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso. Ele nega ter participado do crime, mas afirma que esteve com um casal que levou a menina de carro no dia em que ela teria sido assassinada.
Vitória desapareceu no último dia 8 de junho, depois de sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, interior de São Paulo. O corpo foi encontrado oito dias depois, em uma mata, à margem da Estrada de Aparecidinha, no bairro do Caxambu. A polícia ainda investiga as motivações para o crime.

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