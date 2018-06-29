Polícia prende casal suspeito de envolvimento na morte de Vitória

A menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, saiu de casa para andar de patins e desapareceu em Araçariguama, interior de SP Crédito: Arquivo Pessoal

Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte da menina Vitória Gabrielly foram detidos na manhã desta sexta-feira, 29, em Mairinque, município do interior de São Paulo. Horas antes, o terceiro suspeito do crime foi indiciado por homicídio doloso.

Segundo informações preliminares, o casal foi interrogado e apresentou diversas contradições ao informar vários álibis para o dia e horário do crime. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Mairinque. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Nesta quinta-feira, 28, o servente de pedreiro Julio César Lima, de 24 anos, foi indiciado por homicídio doloso. Ele nega ter participado do crime, mas afirma que esteve com um casal que levou a menina de carro no dia em que ela teria sido assassinada.