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Feminicídio

Polícia prende assassino de ex-namorada 24 anos após o crime no Maranhão

Homem confessou ter assassinado a ex-namorada por não aceitar fim do namoro e acreditar que estava sendo traído
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2023 às 08:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 08:27

Polícia prende no Maranhão assassino de ex-namorada 24 anos após o crime
Polícia prende no Maranhão assassino de ex-namorada 24 anos após o crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Maranhão
Policiais da 4ª Delegacia de Polícia (Guará II), de Brasília, prenderam um homem que assassinou sua ex-namorada. A prisão acontece 24 anos após o crime.
A prisão aconteceu na última quinta (28) em São José de Ribamar, no Maranhão.
Em outubro de 1998, o homem matou a ex-namorada por traumatismo cranioencefálico, ao atingir sua cabeça com um pedaço de concreto.
Após cometer o crime em Brasília, o homem fugiu para o Maranhão e se estabeleceu em São José do Ribamar, onde passou a trabalhar como pintor.
Em depoimento à polícia após a prisão, o homem confessou que matou a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento e acreditar que estava sendo traído.
Ele admitiu que, ao longo das duas décadas como foragido, tinha medo de ser preso.
O homem foi levado para uma cadeia no Distrito Federal, onde ficará à disposição da Justiça.

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