Polícia prende assassino de ex-namorada 24 anos após o crime no Maranhão

Polícia prende no Maranhão assassino de ex-namorada 24 anos após o crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Maranhão

Policiais da 4ª Delegacia de Polícia (Guará II), de Brasília, prenderam um homem que assassinou sua ex-namorada. A prisão acontece 24 anos após o crime.

A prisão aconteceu na última quinta (28) em São José de Ribamar, no Maranhão.

Em outubro de 1998, o homem matou a ex-namorada por traumatismo cranioencefálico, ao atingir sua cabeça com um pedaço de concreto.

Após cometer o crime em Brasília, o homem fugiu para o Maranhão e se estabeleceu em São José do Ribamar, onde passou a trabalhar como pintor.

Em depoimento à polícia após a prisão, o homem confessou que matou a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento e acreditar que estava sendo traído.

Ele admitiu que, ao longo das duas décadas como foragido, tinha medo de ser preso.